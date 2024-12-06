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Küresel konteyner navlun fiyatları 3 hafta sonra ilk kez arttı

Küresel konteyner navlun fiyatları üç haftalık düşüşün ardından yeniden artış yönüne döndü.

Haber Merkezi
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Küresel konteyner navlun fiyatları 3 hafta sonra ilk kez arttı
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Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 5 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 5 arttı.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 331 dolardan 3 bin 533 dolara çıktı.

Endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 142 daha yukarıda bulunuyor.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 958 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 850 doların bin 104 dolar daha üstünde bir rakama denk geliyor.

Shanghai-Cenova hattı yüzde 22, Shanghai-Rotterdam hattı yüzde 19 artışla, genel yükselişi tetikleyen hatlar oldu.

Shanghai-Los Angeles hattı ise yüzde 12 ile en fazla düşüş gösteren güzergâh olarak belirlendi.

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