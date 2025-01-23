Küresel konteyner navlun fiyatları bir haftada yüzde 11 düştü

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 23 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 11 azaldı.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 855 dolardan 3 bin 445 dolara indi.

Endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 13 daha aşağıda bulunuyor.

Düşüşle Shanghai başlangıç noktalı hatlar etkili oldu; Shanghai Rotterdam yüzde 19, Shanghai-Cenova yüzde 10, Shanghai-Los Angeles yüzde 8 ve Shanghai-New York yüzde 7 geriledi.