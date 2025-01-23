  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Küresel konteyner navlun fiyatları bir haftada yüzde 11 düştü
Takip Et

Küresel konteyner navlun fiyatları bir haftada yüzde 11 düştü

Küresel konteyner navlun fiyatları önceki hafta başlayan geri çekilmesini, geçen hafta hızlandırarak sürdürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Küresel konteyner navlun fiyatları bir haftada yüzde 11 düştü
Takip Et

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 23 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 11 azaldı.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 855 dolardan 3 bin 445 dolara indi.

Endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 13 daha aşağıda bulunuyor.

Düşüşle Shanghai başlangıç noktalı hatlar etkili oldu; Shanghai Rotterdam yüzde 19, Shanghai-Cenova yüzde 10, Shanghai-Los Angeles yüzde 8 ve Shanghai-New York yüzde 7 geriledi.

Küresel konteyner navlun fiyatları üç hafta sonra ilk kez gerilediKüresel konteyner navlun fiyatları üç hafta sonra ilk kez gerilediKüresel Ekonomi

 

 

Küresel Ekonomi
Financial Times yazarı Rachman: ABD'yi analiz ettiğimizde çok endişe verici anlarda olduğumuzu söyleyebiliriz
ABD'yi analiz ettiğimizde çok endişe verici anlarda olduğumuzu söyleyebiliriz
Çin, A-sınıfı hisselere yatırım yapma şartı getirdi
Çin, A-sınıfı hisselere yatırım yapma şartı getirdi
ABD'de haftalık işsizlik başvurularında sınırlı artış
ABD'de haftalık işsizlik başvurularında sınırlı artış
İngiltere’nin en büyük ikinci süpermarket zincirinden 3 bin kişiyi işsiz bırakacak karar!
İngiltere’nin en büyük ikinci süpermarket zincirinden 3 bin kişiyi işsiz bırakacak karar!
Prens Selman ABD’ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacak
Prens Selman ABD’ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacak
Trump'ın tarife tehditleri küresel ticarette tedirginliği artırıyor
Trump'ın tarife tehditleri küresel ticarette tedirginliği artırıyor