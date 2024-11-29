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Küresel konteyner navlun fiyatları düşüşünü sürdürdü

Küresel konteyner navlun fiyatları, üst üste üçüncü haftasında da düşüşünü sürdürdü.

Haber Merkezi
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Küresel konteyner navlun fiyatları düşüşünü sürdürdü
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Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 28 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 2 geriledi.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 413 dolardan 3 bin 331 dolara indi.

Endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 141 daha yukarıda bulunuyor.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 966 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 850 doların bin 116 dolar daha üstünde bir rakama denk geliyor.

En fazla düşüş yüzde 5 ile Shanghai-Los Angeles hattında kaydedildi.

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