Küresel konteyner navlun fiyatları düşüşünü sürdürdü

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 28 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 2 geriledi.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 413 dolardan 3 bin 331 dolara indi.

Endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 141 daha yukarıda bulunuyor.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 966 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 850 doların bin 116 dolar daha üstünde bir rakama denk geliyor.

En fazla düşüş yüzde 5 ile Shanghai-Los Angeles hattında kaydedildi.