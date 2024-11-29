Küresel konteyner navlun fiyatları düşüşünü sürdürdü
Küresel konteyner navlun fiyatları, üst üste üçüncü haftasında da düşüşünü sürdürdü.
Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 28 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 2 geriledi.
Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 413 dolardan 3 bin 331 dolara indi.
Endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 141 daha yukarıda bulunuyor.
Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 966 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 850 doların bin 116 dolar daha üstünde bir rakama denk geliyor.
En fazla düşüş yüzde 5 ile Shanghai-Los Angeles hattında kaydedildi.