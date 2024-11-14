Küresel konteyner navlun fiyatları sabit kaldı

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 14 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde sınırlı bir düşüş gösterdi.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 444 dolardan 3 bin 440 dolara indi.

Endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 134 daha yukarıda bulunuyor.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 992 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 845 doların bin 147 dolar daha üstünde bir rakama denk geliyor.

Önceki hafta yüzde 21 sıçrama yapan Shanghai-Cenova hattı navlun fiyatları, geride kalan hafta sabit kaldı.

Shanghai-Rotterdam hattında fiyatlar yüzde 2 artarken, Rotterdam-Shanghai hattında yüzde 1 düşüş görüldü.

Shanghai-Los Angeles hattı yüzde 2 azalırken, ters yönde fiyatlar değişmedi.