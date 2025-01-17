Küresel konteyner navlun fiyatları üç hafta sonra ilk kez geriledi

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 16 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 3 azaldı.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 986 dolardan 3 bin 855 dolara indi.

Endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 2 daha yukarıda bulunuyor.

Düşüşle Shanghai-Los Angeles ve Shanghai-New York hatları etkili oldu; bu hatta fiyatlar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 4 aşağı geldi.

Rotterdam-New York hattı yüzde 4 ile tek yükselen kargo yolculuk noktası oldu.