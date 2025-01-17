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Küresel konteyner navlun fiyatları üç hafta sonra ilk kez geriledi

Küresel konteyner navlun fiyatları üç hafta yaşanan yükselişle gördüğü son 4 ayın en yüksek seviyesinden geri geldi.

Haber Merkezi
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Küresel konteyner navlun fiyatları üç hafta sonra ilk kez geriledi
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Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 16 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 3 azaldı.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 986 dolardan 3 bin 855 dolara indi.

Endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 2 daha yukarıda bulunuyor.

Düşüşle Shanghai-Los Angeles ve Shanghai-New York hatları etkili oldu; bu hatta fiyatlar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 4 aşağı geldi.

Rotterdam-New York hattı yüzde 4 ile tek yükselen kargo yolculuk noktası oldu.

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