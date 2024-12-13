Küresel konteyner navlun fiyatları yatay seyir izledi

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 13 Aralık ile sona eren bir haftalık dönemde sınırlı bir gerileme gösterdi.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 533 dolardan 3 bin 529 dolara indi.

Endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 132 daha yukarıda bulunuyor.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 949 dolar olarak hesaplandı.

Shanghai-Los Angeles yüzde 4 ile haftanın en fazla düşüş gösteren hattı olarak belirlendi.