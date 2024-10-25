Küresel konteyner navlun fiyatlarında 3,5 aydır düşüş sürüyor

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 24 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 4 azaldı.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 216 dolardan 3 bin 95 dolara kadar indi.

Yaşanan seri düşüşe rağmen endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 131 daha yukarıda bulunuyor.

10 yıllık ortalamaların üzerinde

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 4 bin 36 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 836 doların bin 200 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların yüzde 118 yukarısında, pandemi dönemi gördüğü 10 bin 377 doların ise yüzde 70 aşağısında bulunuyor.

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları yüzde 7 düşerken, Rotterdam-Shanghai hattında sınırlı bir artış oldu. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 3 bin 373 dolardan 3 bin 132 dolara, Rotterdam-Shanghai'de 547 dolardan 548 dolara geldi.

Gerileyen rotalar

Shanghai-Los Angeles hattı yüzde 3 düşüşle 4 bin 941 dolardan 4 bin 814 dolara inerken, Los Angeles-Shanghai hattı 716 dolardan yüzde 1 geriledi ve 710 dolar oldu.

Shanghai-New York yüzde 6 aşağı gelerek 5 bin 609 dolardan 5 bin 266 dolara indi.

Tek yükselen hat Rotterdam-New York karşılıklı seferleri oldu. New York-Rotterdam yüzde 4 artışla 729 dolardan 761 dolara, Rotterdam-New York ise yüzde 28 gibi yüksek bir oranda artışla 2 bin 83 dolardan 2 bin 663 dolara çıktı.