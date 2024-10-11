Küresel konteyner navlun fiyatlarında düşüş 4. ayında da sürdü

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 10 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 4 azaldı. Bir önceki hafta düşüş yüzde 5 seviyesindeydi.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 489 dolardan 3 bin 349 dolara kadar indi.

Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı yüzde 145 oldu.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 4 bin 97 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 831 doların bin 248 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların yüzde 136 yukarısında, pandemi dönemi gördüğü 10 bin 377 doların ise yüzde 68 aşağısında bulunuyor.

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları yüzde 6 düşerken, Rotterdam-Shanghai hattında düşüş yüzde 8 oldu. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 3.815 dolardan 3.591 dolara, Rotterdam-Shanghai'de 590 dolardan 543 dolara indi.

Shanghai-Los Angeles hattı yüzde 5 düşüşle 5 bin 258 dolardan 5 bin 19 dolara inerken, Los Angeles-Shanghai hattı 715 dolardan sınırlı bir artışla 716 dolara geldi.

Shanghai-New York yüzde 3 aşağı gelerek 5.922 dolardan 5.761 dolara indi.

Rotterdam-New York ve New York-Rotterdam hatlarında yüzde 1 artış kaydedildi.