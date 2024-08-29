Küresel konteyner navlun fiyatlarında düşüş altıncı haftada sürdü

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 29 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 3 azaldı. Önceki hafta düşüş yüzde 2 seviyesindeydi.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 5 bin 319 dolardan 5 bin 181 dolara indi.

Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı yüzde 198 oldu.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 4 bin 108 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 809 doların bin 299 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların yüzde 265 yukarısında, pandemi dönemi gördüğü 10 bin 377 doların ise yüzde 50 aşağısında bulunuyor.

Şanghay-Rotterdam hattında navlun fiyatları yüzde 3 düşerken, Rotterdam-Şanghay hattında yüzde 1 düşüş yaşandı. Böylece fiyatlar Şanghay-Rotterdam'da 7.429 dolardan 7.204 dolara, Rotterdam-Şanghay'da 627 dolardan 622 dolara indi.

Şanghay-Los Angeles hattı yüzde 2 düşüşle 6 bin 401 dolardan 6 bin 248 dolara inerken, Los Angeles-Şanghay hattı değişmeyerek 710 dolarda kaldı.

Şanghay-New York ve New York Şanghay hatları yüzde 2 düşerken, Rotterdam-New York hattında düşüş yüzde 1 oldu.