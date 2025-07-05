Küresel konteyner navlun fiyatlarında düşüş devam ediyor

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 3 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 5,7 daha aşağı geldi.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 2 bin 983 dolardan 2 bin 812 dolara indi.

Açıklamada, "Bu düşüş, ABD'ye giden kargoya olan düşük talebin doğrudan bir sonucudur. ABD'ye yapılan ithalattaki son artışın ve yüksek tarifelerin geçici olarak durdurulmasının ardından meydana gelen artışın, başlangıçta beklediğimiz kalıcı etkiyi yaratmayacağının bir işaretidir." denildi.

Geçtiğimiz hafta Şanghay’dan Los Angeles'a navlun ücretleri geçen hafta 40ft konteyner başına yüzde 15 düşerek 3 bin 180 dolara geriledi, ancak spot ücretleri sekiz hafta öncesine göre hala yüzde 17 yukarıda bulunuyor.

Benzer şekilde, Şanghay’dan New York'a spot ücretleri geçen hafta yüzde 11 düşerek 40ft konteyner başına 5.070 dolara geriledi, ancak son sekiz haftada yüzde 39 arttı.

Drewry, aşırı kapasite ve zayıf talep nedeniyle spot ücretlerin önümüzdeki hafta da düşmeye devam etmesini bekliyor.