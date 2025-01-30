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Küresel konteyner navlun fiyatlarında düşüş sürüyor

Küresel konteyner navlun fiyatlarında düşüş üst üste üçüncü haftaya taşındı; ancak geride kalan haftada yaşanan düşüş, önceki hafta kadar sert olmadı.

Haber Merkezi
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Küresel konteyner navlun fiyatlarında düşüş sürüyor
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Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 30 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 2 azaldı. Endeks bir önceki hafta yüzde 11 gerilemişti.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 445 dolardan 3 bin 364 dolara indi.

Endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 12 daha aşağıda bulunuyor.

Düşüşle Shanghai başlangıç noktalı hatlar etkili oldu; Shanghai Rotterdam yüzde 5, Shanghai-Cenova yüzde 4, Shanghai-Los Angeles yüzde 1 ve Shanghai-New York yüzde 1 aşağı geldi.

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