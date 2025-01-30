Küresel konteyner navlun fiyatlarında düşüş sürüyor
Küresel konteyner navlun fiyatlarında düşüş üst üste üçüncü haftaya taşındı; ancak geride kalan haftada yaşanan düşüş, önceki hafta kadar sert olmadı.
Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 30 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 2 azaldı. Endeks bir önceki hafta yüzde 11 gerilemişti.
Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 445 dolardan 3 bin 364 dolara indi.
Endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 12 daha aşağıda bulunuyor.
Düşüşle Shanghai başlangıç noktalı hatlar etkili oldu; Shanghai Rotterdam yüzde 5, Shanghai-Cenova yüzde 4, Shanghai-Los Angeles yüzde 1 ve Shanghai-New York yüzde 1 aşağı geldi.