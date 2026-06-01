Küresel likidite sıkışıklığı uluslararası devleri vuruyor: Düşük maliyetli finansman dönemi kapandı

Küresel makroekonomik piyasalarda yaşanan likidite daralması, kurumsal finansman ve borç döndürme dinamiklerini kökten değiştiriyor. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizleri zirvede tutması, uluslararası bankacılık sisteminde kredi arzının daralmasına yol açıyor. Bu konjonktür, sınır ötesi faaliyet gösteren dev holdingleri, eski düşük maliyetli kredilerini ve tahvillerini çok daha yüksek faiz oranlarıyla yenilemek zorunda bırakıyor.

Dönemi kapatan üç temel makro ekonomik şok

Küresel piyasalarda uzun yıllar hüküm süren kolay finansman döneminin tamamen rafa kalkmasının arkasında, birbirini tetikleyen yapısal kırılganlıklar yer alıyor. İlk olarak, pandemi sürecinde piyasaya enjekte edilen aşırı likidite ile jeopolitik gerilimlerin tetiklediği kronik enflasyon şoku, majör merkez bankalarını agresif faiz artışlarına mecbur bıraktı.

İkinci olarak, merkez bankaları sadece faiz artırmakla kalmayıp niceliksel sıkılaşma (QT) programlarıyla piyasadan doğrudan dolar ve Euro likiditesini çekmeye başladı. Para arzının azalması, finansmanın yapısal olarak pahalı bir enstrümana dönüşmesine yol açtı. Son olarak, yükselen fonlama maliyetleri ve artan resesyon riskleri nedeniyle ticari bankalar batık kredi ihtimaline karşı risk primlerini yukarı çekerek kredi musluklarını büyük oranda kıstı.

Kredi tahsis politikalarında restriktif dönem

Finansal risk primlerinin artmasıyla birlikte, küresel bankacılık sektörü kredi tahsis politikalarını en katı seviyelere çekiyor. Fonlama maliyetlerindeki artış, uluslararası bankaların ticari kredi verirken çok daha seçici ve sıkı bir yaklaşım benimsemesini zorunlu kılıyor.

Teknik analizler, kurumsal borçlanma süreçlerinde teminat şartlarının ağırlaştığını gösteriyor. Kolay finansman döngüsünün sona ermesi, özellikle nakit akış yönetimi hassas olan küresel üretim ve teknoloji sektöründeki şirketlerin işletme sermayesi kalitesini doğrudan baskılıyor.

Yatırımlar erteleniyor, maliyet tüketiciye yansıyor

Finansman maliyetlerindeki keskin artış, çok uluslu şirketlerin dünya genelindeki sermaye harcamaları ve büyüme projeksiyonları üzerinde doğrudan baskı yaratıyor. Şirketler, yüksek borçlanma maliyetleriyle yeni yatırımlara odaklanmak yerine, mevcut likidite pozisyonlarını korumaya yönelik defansif stratejilere geçiş yapıyor.

Bu durum küresel büyümeyi yavaşlatırken, borç maliyeti artan üreticilerin bu finansal yükü nihai ürün ve hizmet fiyatlarına yansıtması kaçınılmaz hale geliyor. Dolayısıyla, küresel kredi sıkışıklığı dolaylı olarak dünya genelindeki tüketici enflasyonu üzerindeki yukarı yönlü riskleri beslemeye devam ediyor.