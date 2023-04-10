"Küresel lityum talebi 2023'te üretimi geride bırakacak"

Avustralya Baş Ekonomist Ofisi tarafından yayımlanan bir rapora göre, küresel lityum talebi, büyük üreticilerin üretimi artırmasına rağmen, ülkelerde elektrikli araçların giderek daha fazla kullanılması sebebiyle, 2023'te lityum üretimini yaklaşık yüzde 3 oranında geçecek.



Rapora göre, küresel lityum talebi 2023 yılında aynı yıl için beklenen 964.000 ton üretimin üzerine çıkarak 989 bin ton lityuma ulaşacak.