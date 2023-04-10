"Küresel lityum talebi 2023'te üretimi geride bırakacak"
Elektrikli araçların kullanımının giderek artması ile birlikte, küresel lityum talebi 2023'te üretimi geride bırakacak. Avustralya Baş Ekonomist Ofisi tarafından yayımlanan bir rapora göre 2023'te lityum talebi, lityum üretimini yaklaşık yüzde 3 oranında geçecek.
Avustralya Baş Ekonomist Ofisi tarafından yayımlanan bir rapora göre, küresel lityum talebi, büyük üreticilerin üretimi artırmasına rağmen, ülkelerde elektrikli araçların giderek daha fazla kullanılması sebebiyle, 2023'te lityum üretimini yaklaşık yüzde 3 oranında geçecek.
Rapora göre, küresel lityum talebi 2023 yılında aynı yıl için beklenen 964.000 ton üretimin üzerine çıkarak 989 bin ton lityuma ulaşacak.
Ajansın üç aylık raporundan alınan verilere göre, mevcut talep-arz uyumsuzluğu durumu ancak üretimin küresel lityum talebini geride bıraktığı 2027'de ortadan kalkacak.
2028 yılında küresel lityum talebinin 2023 yılındaki seviyesinin iki katına çıkarak 2 milyon tonun üzerine çıkacağı tahmin edilen raporda, Avrupa ve ABD'deki yeni batarya üretim kapasitesine rağmen Asya'nın en büyük tüketici olmaya devam edeceği belirtildi.