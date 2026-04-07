Küresel lojistikte normalleşme hayal mi oluyor? Tedarik zinciri yeniden darboğazda

Küresel piyasalar, 2023 başından bu yana elde edilen tüm lojistik kazanımların sadece birkaç hafta içerisinde nasıl buharlaştığına şahitlik ediyor. Mart ayı itibarıyla netleşen 0,68 puanlık baskı seviyesi, Şubat ayındaki 0,41 bandından gelen keskin bir kopuşu temsil ediyor ve bu sert yükselişin piyasadaki mal akışını jeopolitik bir çıkmaza sürüklediğini kanıtlıyor. 2021 yılındaki o tarihi 4,49 puanlık rekor seviyeden henüz sayısal olarak uzak olsak da, mevcut baskının hızı ve karakteri, küresel ekonominin artık "eski normale" dönmesinin ne kadar güç olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki eş zamanlı dalgalanma ile lojistik tıkanıklıkların birleşmesi, sanayi üretiminden perakende raflarına kadar uzanan geniş bir zincirde maliyetlerin kontrolsüzce şişmesine neden oluyor. Bu durum, şirketlerin kar marjlarını korumak adına fiyat artışlarına gitmesini kaçınılmaz kılarken, küresel enflasyonun ateşini yeniden harlama potansiyeli taşıyor.

Lojistik rotalarda coğrafi kilitlenme ve navlun sarmalı

Bu ani baskı artışının merkezinde, sadece hammadde kıtlığı değil, ticaretin ana geçiş güzergahlarındaki fiziksel ve güvenlik temelli tıkanıklıklar yer alıyor. Özellikle Kızıldeniz ve Süveyş hattı gibi dünya ticaretinin ana atardamarlarındaki belirsizlikler, dev konteyner gemilerini Ümit Burnu üzerinden dolanmaya, yani çok daha uzun ve maliyetli rotaları zorunlu olarak kullanmaya mecbur bırakıyor. Gemilerin denizde geçirdiği sürenin uzaması yakıt sarfiyatını katlarken, bu durum limanlardaki operasyonel takvimlerin tamamen altüst olmasına ve gemi trafiğinde son üç yılın en büyük yığılmalarına zemin hazırlıyor. Mart ayında petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin nakliye giderleriyle doğrudan birleşmesi, navlun fiyatlarını 2023 başındaki o yüksek seviyelere geri taşırken, uluslararası taşımacılığı şirketler için artık yönetilmesi en güç ve en belirsiz maliyet kalemi haline getirmiş durumda. Limanlardaki bekleme sürelerinin artışı ise sadece yakıt değil, personel ve sigorta maliyetlerini de yukarı çekerek lojistik yönetimi tam bir kriz yönetimi pratiğine dönüştürüyor.

Lojistik baskısı ve stok stratejilerinde zorunlu dönüş

Tedarik sürelerinin öngörülemez bir hal alması ve lojistik hatlardaki bu keskin daralma, imalat sektörünü son yıllarda maliyet verimliliği adına benimsenen düşük stoklu çalışma modelinden hızla uzaklaştırıyor. Özellikle otomotivden elektroniğe kadar kritik öneme sahip kauçuk, alüminyum, polietilen ve yarı iletken gibi endüstriyel girdilere ulaşmakta yaşanan kronik güçlükler, sanayi devlerini üretim bantlarının durmaması adına her türlü ek maliyeti sineye çekerek yüksek stoklu çalışma stratejisine geri itiyor. Şirketlerin nakit akışını ve depolama kapasitelerini sonuna kadar zorlayan bu güvenli stok refleksi, piyasada yapay bir talep yoğunluğu yaratarak hammadde fiyatlarını daha da yukarı taşıyor. Eğer lojistik üzerindeki bu baskı katsayısı 0,70 bandının üzerine yerleşir ve kalıcı bir eğilim sergilerse, dünya ekonomisinin 2026 yılının ikinci yarısında çok daha şiddetli bir fiyat artış dalgasına girmesi ve ekonomik büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesi kaçınılmaz bir sonuca dönüşecek.