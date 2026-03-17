Küresel makro dengelerde "stagflasyon" çıkmazı: Merkez bankaları likidite ve büyüme arasında

Uluslararası sermaye piyasaları, makroekonomik görünümün en belirsiz dönemlerinden birine girerken; gözler küresel finansın üç ana aktörü olan ABD Merkez Bankası (Fed)), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’ndan (BoE) gelecek sözlü yönlendirmelere çevrildi. Kharg Adası’na yönelik jeopolitik müdahalelerin ardından enerji emtialarında yaşanan yukarı yönlü volatilite, dezenflasyon sürecine dair iyimser beklentileri baskılamaya devam ediyor.

FOMC projeksiyonları ve karar eşiği

Haftanın ilk kritik makro hamlesi, toplanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi’nden (FOMC) gelecek. 18 Mart tarihinde ilan edilecek faiz kararı ve beraberindeki noktasal grafik verileri, piyasanın yılın geri kalanı için beklediği faiz indirim döngüsünü kalibre edecek. Piyasa fiyatlamaları, FED’in enflasyonist bekleyişleri kırmak adına şahin duruşunu koruyacağına işaret etse de; artan borçlanma maliyetlerinin reel sektör üzerindeki daraltıcı etkisi, sert bir iniş riskini masada tutuyor.

Kıta Avrupası ve Birleşik Krallık’ta dayanıklılık sınavı

FED’in ardından 19 Mart tarihinde eş zamanlı olarak politika faizlerini duyuracak olan ECB ve BoE için denklemin büyüme tarafı çok daha kırılgan. Euro Bölgesi’nde enerji bağımlılığının sanayi üretimi üzerindeki marjinal baskısı, Frankfurt’u zorlu bir trade-off (takas) ile karşı karşıya bırakıyor. Sterlin ve Euro üzerindeki satış baskısı, ithal enflasyon kanalıyla para otoritesinin elini zayıflatırken; sıkılaştırıcı adımların ekonomik aktiviteyi tamamen durdurma riski, "politika hatası" ihtimalini güçlendiriyor.

Arz şoku ve para politikasının sınırları

Enerji arz güvenliğine dair artan endişeler, küresel TÜFE beklentilerini yukarı yönlü revize etmeyi zorunlu kılarken; merkez bankalarının manevra alanı negatif arz şoku nedeniyle iyice daralmış durumda. Klasik para politikası araçlarının, maliyet kaynaklı bu enflasyon karşısında marjinal faydasını yitirme riski; artık stagflasyon ihtimalini uzak bir risk olmaktan çıkarıp, küresel ekonominin kaçınılmaz ana senaryosu haline getiriyor.

Portföy tercihleri ve risk iştahı

Belirsizliğin derinleştiği bu konjonktürde, küresel risk iştahında belirgin bir azalma gözleniyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altın ve dolar endeksine yönelmesi, gelişmekte olan piyasaların dış finansman maliyetlerini yukarı çekiyor. 2026 yılının ikinci çeyreğine dair tüm makro projeksiyonlar, bu hafta alınacak senkronize kararların ardından yeniden kalibre edilecek.