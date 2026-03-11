Küresel nakliye devi uyardı: Artan maliyetler tüketiciye yansıyacak

Dünyanın ikinci büyük nakliye şirketinin CEO'su, İran'daki çatışmanın yol açtığı artan nakliye maliyetlerinin tüketicilere aktarılacağını açıkladı.

Danimarkalı nakliye devi Maersk'in CEO'su Vincent Clerc, BBC'ye verdiği özel röportajda "Bu yakıt dalgalanmasını ister yukarı ister aşağı gitsin, müşterilere yansıtan geleneksel sözleşme mekanizmalarımız var" dedi ve ekledi:

"Bu da nihayetinde bu durumda söz konusu artışların müşterilerimize, oradan da tüketicilere yansıyacağı anlamına geliyor."

Ağırlıklı olarak konteyner taşımacılığı faaliyetiyle öne çıkan Danimarkalı şirket, oyuncak, giyim ve elektronik gibi tüketim mallarının dünya genelinde taşınmasında kritik bir rol üstleniyor.

Clerc, ABD, İsrail ve İran'ı Orta Doğu'daki küresel ticaret güzergahlarını yeniden açmak için "bir tür anlaşmaya" varmaya davet ederek bunun su yollarını yeniden açmak için Batı donanmalarının refakat gemisi görevlendirmesinden çok daha iyi bir seçenek olduğunu söyledi.

Clerc, "Nihayetinde serbest ve güvenli deniz ulaşımının yeniden sağlandığı bir ortama dönmemiz gerekiyor" dedi. Ümit Burnu çevresindeki daha uzun güzergahların artan maliyeti ile yükselen petrol fiyatlarının nakliyeyi daha pahalı hale getirerek yukarı yönlü enflasyon baskılarına katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

BM'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) göre çatışma başladığından bu yana Hürmüz Boğazı'nda en az yedi denizci hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.