Küresel petrol krizine Almanya müdahalesi: 15 milyon varil serbest bırakılıyor

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Almanya Ekonomi Bakanlığı, küresel enerji piyasalarında dengeleri korumak amacıyla stratejik petrol ve petrol ürünleri rezervlerinden 15 milyon varile kadar kullanım sağlama kararı aldı. Adım, G7 üyesi ülkelerin acil durum stoklarından toplamda 100 milyon varil ham petrol ve dizel serbest bırakılması yönünde vardığı küresel mutabakatın bir parçası olarak yürürlüğe konuyor. Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, ülkesinin bu uluslararası anlaşmaya tam uyum sağlayacağını bildirdi.

İlk aşamada dizel ve kalorifer yakıtı piyasaya sürülecek

Piyasaya yapılacak müdahalenin kademeli olarak gerçekleşeceğini belirten Bakan Reiche, önceliğin işlenmiş ürünlere verileceğini ifade etti. Sürecin ilk etabında piyasaya dizel ve kalorifer yakıtı arz edileceğini, ardından ham petrol salınımının geleceğini vurgulayan Reiche, yalnızca ham petrol arzının tek başına yeterli olamayacağını ve tüm tedarik zincirinin bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledi.

ABD baskısı ve rafinerilerin kritik rolü

Söz konusu karar, ABD yönetiminin Avrupa Birliği üzerinde kurduğu yoğun diplomasi trafiğinin ardından geldi. Trump yönetimi, Avrupa ülkelerinden acil dizel stoklarını kullanıma açmasını talep ederken, aksi takdirde ABD'nin dizel ihracatına kısıtlama getirebileceği uyarısında bulunmuştu. Alman rafinerilerinin enerji güvenliği açısından en hayati varlık olduğunu belirten Bakan Reiche, tesislerin işlerliğinin ve arz istikrarının korunmasının temel öncelikleri olduğunu dile getirdi.