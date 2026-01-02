Küresel piyasa likiditesi zayıf seyrediyor
Yılbaşı tatili sonrası küresel piyasalarda likidite zayıf seyrini korurken, Danske Bank stratejistlerine göre önümüzdeki hafta yoğunlaşacak ABD verileriyle birlikte işlem hacimlerinde toparlanma bekleniyor.
Danske Bank’tan FX ve faiz stratejisti Jens Naervig Pedersen, küresel piyasa likiditesinin yılbaşı tatili sonrası zayıf kalmasının beklendiğini, ancak önümüzdeki hafta veri akışının yoğunlaşmasıyla toparlanacağını belirtti.
Pedersen, "Önümüzdeki dönemde piyasa likiditesi, daha kapsamlı veri takvimiyle birlikte iyileşmeli" dedi.
Gelecek hafta ABD’de kritik işgücü piyasası verileri, 9 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı istihdam raporu ve ISM anketleri öne çıkıyor. Yıl sonu döneminde birçok yatırımcının tatilde olması veya pozisyonlarını kapatması nedeniyle piyasa likiditesi genellikle düşük seyrediyor.