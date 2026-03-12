Küresel piyasa savaş kıskacında: Çin şalteri indirdi!

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), yerli rafinerilere tüm petrol türevi ürünlerin ihracatını askıya alma talimatı verdi. Mart sonuna kadar sürmesi öngörülen bu karar; benzin, dizel ve jet yakıtı stoklarını iç piyasada tutarak enerji güvenliğini konsolide etmeyi hedefliyor. Bu hamle, küresel ürün piyasalarındaki arz-talep dengesini daha da daraltma potansiyeli taşıyor.

Tarihi rezerv müdahalesi

Fiyatlardaki ralliye karşı Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), üye ülkelerin stratejik rezervlerinden toplam 400 milyon varillik bir salımı onayladı. Piyasa tarihindeki en büyük koordineli müdahale olan bu operasyon, arz şokunun yarattığı marjinal baskıyı sönümlemeye yönelik bir likidite desteği niteliği taşıyor. Ancak sevkiyat rotalarındaki riskler sürdüğü müddetçe, bu müdahalenin kalıcı bir fiyat istikrarı sağlayıp sağlamayacağı belirsizliğini koruyor.

Para politikalarında 'stagflasyon' riski

Enerji maliyetlerindeki bu dikey yükseliş, Fed ve ECB gibi majör merkez bankalarının para politikası patikasını doğrudan tehdit ediyor. Yeniden yükselen maliyet enflasyonu ile ekonomik yavaşlama (stagflasyon) riski arasındaki makas daralırken, piyasalar merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne dair "bekle-gör" moduna geçti. Enerji fiyatlarındaki oynaklık, kısa vadeli getiri eğrileri üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.