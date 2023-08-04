Küresel piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin soru işaretlerinin devam etmesi, açıklanan makroekonomik verilerden ve şirketlerin finansal sonuçlarından gelen karışık sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Tarım dışı istihdam verisi kritik

Bugün ABD'de istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin vereceği sinyaller yatırımcıların odağında yer alırken, analistler, istihdam piyasasının hala gücünü koruyor olabileceğine dikkati çekti.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verebileceğini kaydederek, saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda bunun Fed'e önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin olduğuna dair işaret verebileceğini aktardı.

ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi Türkiye saatine göre 15.30’da açıklanacak. Önceki ay 209 bin kişi gelen verinin 200 bin kişi olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Asya piyasalarında karışık seyir

Analistler, Çin'in daha fazla mali kaynağı özel ekonomiye yönlendirme sözü verdiğine dair haberlerle Çin borsasında risk iştahının arttığını söyledi.