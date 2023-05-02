Küresel piyasalar Fed öncesi temkinli

Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündemi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceği fiyatlansa da söz konusu fiyatlamaların yarınki gelişmelere paralel değişebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, yoğun veri haftasında cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamı ekonomideki gidişata ilişkin ipucu vermesi açısından büyük önem arz ederken, ülkede bankacılık krizinin yatışması da risk algısını törpülüyor.

Lagarde’ın açıklamaları takip edilecek

Dün tatil dolayısıyla kapalı olan Avrupa borsalarında endeks vadeli kontratlar haftaya yükselişle başlarken, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

ECB'nin perşembe günü 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de olasılık dahilinde bulunmayı sürdürüyor. Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Analistler, bugün makroekonomik veri takviminde Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin bulunduğunu hatırlatarak, söz konusu verilerin ECB'nin para politikası kararları üzerinde etkili olması sebebiyle piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, mart ayı perakende satışlar

09.00 İngiltere, nisan ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, nisan ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, nisan ayı imalat sanayi PMI

11.00 Euro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, nisan ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, nisan ayı TÜFE

17.00 ABD, mart ayı JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri