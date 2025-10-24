Küresel piyasalar gözünü ABD-Çin zirvesine çevirdi

Piyasalar gelecek hafta ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine odaklanacak. ING ekonomistleri, görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyor.

Bir dizi gerilim, misilleme ve tehdit sürecinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2019’daki G-20 zirvesinden bu yana ilk kez yüz yüze görüşmeleri planlanıyor.

Son dönemde yumuşayan söylemler ve Trump’ın Çin’le “harika bir anlaşma” yapılabileceği yönündeki açıklamaları, iki taraf arasında en azından mevcut kırılgan ticaret ateşkesinin uzatılabileceği beklentisini güçlendirdi.

ING ekonomistleri Lynn Song ve Min Joo Kang, görüşmelerin iptal edilmemesi halinde zirvenin, Çin Başbakan Yardımcısı ve ABD Hazine Bakanı tarafından yürütülen müzakerelerde çerçeve üzerinde büyük ölçüde uzlaşılmasının ardından gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.