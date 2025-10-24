  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Küresel piyasalar gözünü ABD-Çin zirvesine çevirdi
Takip Et

Küresel piyasalar gözünü ABD-Çin zirvesine çevirdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2019’dan bu yana ilk yüz yüze görüşmesi piyasaların odağına yerleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Küresel piyasalar gözünü ABD-Çin zirvesine çevirdi
Takip Et

Piyasalar gelecek hafta ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine odaklanacak. ING ekonomistleri, görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyor.

Bir dizi gerilim, misilleme ve tehdit sürecinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2019’daki G-20 zirvesinden bu yana ilk kez yüz yüze görüşmeleri planlanıyor.

Son dönemde yumuşayan söylemler ve Trump’ın Çin’le “harika bir anlaşma” yapılabileceği yönündeki açıklamaları, iki taraf arasında en azından mevcut kırılgan ticaret ateşkesinin uzatılabileceği beklentisini güçlendirdi.

ING ekonomistleri Lynn Song ve Min Joo Kang, görüşmelerin iptal edilmemesi halinde zirvenin, Çin Başbakan Yardımcısı ve ABD Hazine Bakanı tarafından yürütülen müzakerelerde çerçeve üzerinde büyük ölçüde uzlaşılmasının ardından gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Küresel Ekonomi
Piyasalar için kritik veri açıklandı: ABD’de eylülde enflasyon beklentilerin altında kaldı
ABD’de eylülde enflasyon beklentilerin altında kaldı
Rusya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan düşürdü
Rusya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan düşürdü
İngiltere'de perakende satışlar eylülde beklentileri aştı
İngiltere'de perakende satışlar eylülde beklentileri aştı
PMI verileri açıklandı: Avrupa'da işler düzeliyor mu?
PMI verileri açıklandı: Avrupa'da işler düzeliyor mu?
En zengin Türk Hamdi Ulukaya’dan dev sponsorluk: 2026 Dünya Kupası öncesi ABD Futbol Federasyonu’nun resmi beslenme ortağı oldu
En zengin Türk Hamdi Ulukaya’dan dev sponsorluk
İngiltere'de tüketici güven endeksi bu ay iki puan yükseldi
İngiltere'de tüketici güven endeksi bu ay iki puan yükseldi