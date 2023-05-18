Küresel piyasalar ‘olumlu gelişmelerle’ pozitif

Dünya genelinde bir süredir başlıca risk unsuru konumundaki ABD'deki borç limiti krizine ilişkin olumlu haber akışı varlık fiyatlarını destekliyor. ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle dünkü görüşmesi sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de pazara kadar borç limiti anlaşmasının yapılabileceğini belirtti.

Söz konusu gelişmeler piyasalarda risk iştahının güçlenmesine sebep olurken, Western Alliance Bancorp'un mevduatlarının arttığına ilişkin haberlerin ardından bölgesel bankaların hisselerinde kaydedilen yükseliş de piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

Ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırırken, Banka'nın haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 28'e yükseldi.

Avrupa’da yüksek enflasyonla risk iştahı törpüleniyor

Avrupa'da dün karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede enflasyonun hala hedeflenen seviyenin oldukça üzerinde olması risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yüzde 7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek dönemde en az 50 baz puan daha faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Japonya pay piyasaları rekor kırdı

ABD'deki pozitif seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, Japonya pay piyasaları, tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

Bölgede dün finansal sonuçlarını açıklayan Çinli internet devi Tencent Holding beklentilerin üzerinde kar açıklarken, bugün de Alibaba'nın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Analistler, Alibaba hisselerinin bilanço öncesi yüzde 3 primli işlem gördüğünü hatırlatarak, iki şirketin de artan gelirlerinin Çin'de ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiğine işaret ettiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

10.30 Türkiye, TCMB Finansal İstikrar Raporu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı Philadelphia Fed iş görünümü endeksi

17.00 ABD, nisan ayı 2. el konut satışları, öncü göstergeler endeksi