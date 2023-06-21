Küresel piyasalar Powell'a kilitlendi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Kongre'de yapacağı sunum öncesi risk iştahı düşük seyrediyor. Powell’ın konuşması Türkiye saati ile 17.00’de gerçekleşecek. Piyasalar Powell’ın konuşmasında önümüzdeki döneme ilişkin para politikasına yönelik ipuçlarını arayacak.

Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Banka, geçen hafta politika faizini sabit bırakmasına karşın faiz artışlarına devam edebileceği yönlendirmesinde bulunurken, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesi, yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.

Powell’ın mesajları yakından takip edilecek

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam etmesiyle piyasalarda tedirginliğin arttığını belirterek, bugün Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcı kararlarında etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü ifade eden analistler, Powell'ın açıklamalarıyla birlikte beklentilerde de değişiklik olabileceğini söyledi.

ECB yetkilileri şahin tonunu koruyor

Avrupa'daki satış ağırlıklı seyir dün de devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin "şahin" tonlarını koruması risk algısını güçlendirmeye devam ediyor.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puandan fazla faiz artışına gidebileceği öngörülüyor.