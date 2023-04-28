Küresel piyasalar sürpriz gelen kârlarla pozitif

Yoğunlaşan bilanço döneminde özellikle ABD'li şirketlerin piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklaması risk iştahını olumlu etkilerken, ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler de devam ediyor.

Dün New York borsası; Facebook, Instgram ve WhatsApp'ın sahibi META öncülüğünde yükseliş eğiliminde hareket ederken, piyasalar kapandıktan sonra şirket finansal sonuçlarını açıklayan Amazon'un karı piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Bugün bilanço takviminde Exxon Mobil ve Chevron gibi şirketler öne çıkıyor.

ABD ekonomisine ilişkin belirsizlik artıyor

Öte yandan, dün açıklanan makroekonomik veriler, ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin güçlenmesine neden oldu.

Buna göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklenenden daha yavaş büyürken, çeyreklik bazda yüzde 4,7 artması beklenen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,9 artış kaydetti.

Analistler, ülkede ekonomik aktivitenin güç kaybetmesine karşın enflasyon riskinin hala diri kaldığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımların resesyon riskini artırabileceğine dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, bankanın haziranda ise politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Bankacılık krizine ilişkin endişeler yatıştı

Ülkede bankacılık krizine ilişkin endişelerin şimdilik yatıştığı görülürken, dün First Republic Bank'ın hisse fiyatı yüzde 10'a yakın yükseliş kaydetti.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,96, Dow Jones endeksi yüzde 1,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,43 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise düşüşle başladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı dış ticaret dengesi

10.55 Almanya, nisan ayı işsizlik oranı

11.00 Almanya, 1. çeyrek büyüme

12.00 Euro Bölgesi, 1.çeyrek büyüme

15.00 Almanya, nisan ayı TÜFE

15.30 ABD, mart ayı kişisel gelirler, kişisel harcamalar

16.45 ABD, nisan ayı ISM Chicago PMI

17.00 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi güven endeksi