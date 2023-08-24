Küresel piyasalar yeşilde

Asya borsaları, teknoloji devi Nvidia'nın açıkladığı olumlu bilançonun Wall Street'e destek sağlaması ve ABD'de tahvil getirilerindeki düşüşlerle küresel borçlanma faizleri üzerindeki baskının hafiflemesinin ardından yükseldi.

Açıklanan bir dizi imalat ve hizmetler PMI verisinin ekonomide ivme kaybına işaret etmesi merkez bankalarının parasal sıkılaştırmanın sonuna geldiği beklentilerini yeniden gündeme getirse de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın katılacağı Jackson Hole konferansında yapacağı açıklamalar bu durumu değiştirebilir.

Yatırımcılar bugün faiz kararı açıklayan Güney Kore ve Endonezya merkez bankalarını izledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.54 yükseldi.

Öte yandan, Çin ekonomisi ve yuanın zayıflaması ve Japonya'da imalat verilerinin beklentilerin altında gelmesinin yatırımcı iştahını olumsuz etkilemesiyle endeks ay başından bu yana %8.1 geriledi.

Japonya'nın Nikkei endeksi %0.59 artış kaydetti. Çip üreticisi Nvidia'nın üçüncü çeyrekte Wall Street beklentilerinin oldukça üzerinde gelir tahmininde bulunmasının ardından dün şirketin hisseleri yaklaşık %10 prim yaparken ABD borsaları da keskin yükseldi.

ABD Hazine tahvillerinin getirilerine bakılacak olursa, 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün açıklanan ABD ve euro bölgesi imalat verilerinin zayıf gelmesinin ardından 16 yılın zirvesinden gerileyerek %4.198 seviyesinden kapandı. Getiri bu sabah da %4.1879'a indi. ABD'nin faiz beklentilerine duyarlı olan 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün %4.952 seviyesinden kapanmasının ardından %4.971'e yükseldi.

Dolar yaralarını sarmaya çalışıyor

Dolar, açıklanan zayıf ekonomik verilerin Jackson Hole konferansı öncesinde faizlerin gelecekteki seyrine ilişkin belirsizlik yaratması ve ABD'de tahvil getirilerinin düşmesine neden olmasıyla Asya para birimleri karşısındaki keskin kayıplarını telafi etmeye çalıştı.

Çin ekonomisinde yavaşlama ve ABD ekonomisindeki direnç nedeniyle birkaç aydır kayıp veren Avustralya doları dün ABD'de imalat PMI verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından dolar karşısında %0.9 yükseldi. Yeni Zelanda doları da dolar karşısında keskin yükseldi.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.03 artışla 103.37 seviyesine yükseldi. Endeks, aylık bazda artıda seyretmeye devam etse de dün %0.2 gerilemişti. Dolar yen karşısında %0.24 artışla 145.18 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar %0.09 artışla 1.0869 seviyesine yükseldi.