Küresel piyasalara Fed freni

Asya borsaları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararı sonrasında yaptığı açıklamaları faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı şeklinde değerlendirmesiyle Wall Street'e paralel olarak geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.57 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi %1.24 düşüş kaydetti. ABD'nin iki yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %5.1970 ile 17 yılın zirvesine yükseldi. Fed, politika faizini sabit tuttu ancak para politikasının 2024 yılı boyunca daha önce beklenilenden daha sıkı olmasının gerekeceğini belirterek yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gidileceğini öngördü.

Fed tahmin aralığının orta noktasına göre, politika faizinin yıl sonunda %5.1 seviyesinde olması bekleniyor. Haziran ayında yayımlanan bir önceki tahminlerde yıl sonu faiz tahmini %4.6 seviyesindeydi. Enflasyonun bu yılın sonundan itibaren ivme kaybedeceğini öngören Fed, enflasyonda kaydedilecek düşüşe rağmen politika faizinin ılımlı düzeyde azaltılacağını öngördü.

Yetkililerin önümüzdeki birkaç yıl için faiz tahminlerini yukarı yönlü revize etmeleri doların toparlanmasına, ABD Hazine tahvil getirilerini son yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına, tahvil getiri eğrisinin düzleşmesine ve hisse senedi piyasalarının keskin düşmesine neden oldu. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %4.4310 ile 16 yılın zirvesine yükseldi.