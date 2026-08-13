Küresel piyasalarda ABD'de enflasyonun ılımlı seyri risk iştahını artırırken, Orta Doğu belirsizliği sürüyor

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ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Aylık enflasyonun alt kalemleri incelendiğinde, enerji grubundaki fiyat düşüşünün haziran ayına kıyasla ivme kaybettiği, ancak bu kalemdeki aşağı yönlü seyrin devam ettiği görüldü. Yıllık enflasyon ise son 4 ayın en düşük seviyesine inerken, çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,5 ile şubat ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, söz konusu verilerin enflasyonda yavaşlama trendinin tekrar rayına girdiğine dair görüşleri güçlendirdiğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına​​​​​​​ yönelik beklentileri ötelediğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz artışına gitme ihtimali yüzde 50'nin altına inerken, yıl sonuna kadar bir faiz artırımı yapılabileceği ihtimali güç kaybetti.

Analistler, ABD'de tüketici enflasyonunun, Orta Doğu'da kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik adımların güçlenmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki jeopolitik risklerin azalması halinde enerji maliyetlerindeki gerilemenin etkisiyle yavaşlamayı sürdürebileceğini belirterek, bu anlamda ABD'de bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Jeopolitik tarafta ABD ile İran'ın anlaştığına yönelik üçüncü taraflardan gelen açıklamalar dikkati çekti. Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan İslamabad Mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda "anlaştığını" söyledi.

AA muhabirine konuşan kaynaklar, tarafların arabuluculara sürenin uzatılmasına ilişkin onaylarını ilettiğini aktarırken, ateşkesin 17 Ağustos'tan sonra ne kadar süreyle uzatılacağına ilişkin ise taraflarla temasların devam ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu belirtti.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının herkes tarafından "çelikten duvar" olarak nitelendirildiğini ve İran'ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını savunan Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor. Devrim Muhafızları Ordusu kırıp geçirildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz. Paraları yok. Ülkeleri vuruluyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın sahip olduğu tek şeyin "yalancı basın" ve "yüzde 300" enflasyon olduğunu ileri süren Trump, ülkenin daha da kötüye gittiğini savundu. İran yönetimi ise Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına, "Şartlarımız kabul edilene kadar Boğaz yeniden açılmayacak." yanıtını verdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından petrol fiyatları ve ABD'nin tahvil faizlerinde sınırlı bir geri çekilme izlendi. Devam eden bilanço sezonunda açıklanan şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcıların odağında bulunurken, yapay zeka altyapısına yönelik talebin güçlü seyrettiğine işaret eden sonuçlar teknoloji hisselerindeki yükselişi destekledi.

Bulut bilişim şirketi CoreWeave'in hisseleri, ikinci çeyrek gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 katına çıkmasının ardından yüzde 19,3 değer kazandı.

Super Micro Computer'ın hisseleri de şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 19,02 yükseldi. Yapay zeka ile bağlantılı diğer şirketlerin hisselerinde de yükseliş görülürken, Nvidia hisseleri yüzde 3, Micron Technology hisseleri yüzde 4,9 ve Oracle hisseleri yüzde 5,4 değer kazandı.

Dolar endeksi yeniden kritik 100 seviyesinde

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan düşüşle yüzde 4,68'e inerken, Orta Doğu'da uzlaşı sürecinin netlik kazanmaması ve Fed'in faiz patikasına ilişkin belirsizliklerle dolar endeksi yükselişini dün 3. işlem gününe taşıdı.

Endeks, yüzde 0,1 artışla 99,9 seviyesine çıkarken gün içinde 100 barajını aştı. Dolar endeksi yeni günde de yüzde 0,1 yükselişle 100 seviyesinde bulunuyor.

Altının onsundaki değerlenme ise dolardaki güçlenme ve tahvil faizlerindeki yüksek seyrin korunmasıyla hız kesti. Altının ons fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 394 dolarda alıcı bulurken, ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,3 azalışla 88,7 dolarda seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,26, Nasdaq endeksi yüzde 0,54 yükselirken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Avrupa borsaları İtalya hariç negatif seyretti

Orta Doğu'daki karmaşık süreçler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması ve enerji maliyetlerinin hala istenilen düzeyde gerilememesiyle Avrupa borsalarında dün İtalya hariç satıcılı bir seyir izlendi.

Bölgede açıklanan veriler, fiyat artışlarındaki enerji yükünün devam ettiğine işaret etti. Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle temmuzda yüzde 2,8'e yükseldi.

Bölgede enflasyon endişelerinin henüz yumuşamaması Avrupa Merkez Bankasına (ECB) yönelik beklentilerde hissediliyor. Para piyasalarında ECB'nin eylülde faiz artışı yapabileceği ihtimali yüzde 80 ile fiyatlanıyor. Öte yandan bölgede bugün sanayi üretimi verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Jeopolitik tarafta ise Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun yükselmesi piyasalarda risk algısının artmasına ​​​​​​​neden oldu. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'daki Novorossiysk Deniz Üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıda Rus donanmasına ait 2 fırkateyn ve 1 devriye botunun hedef alındığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Ukrayna'nın Azak Denizi ve Karadeniz'deki eylemlerinin küresel gıda güvenliğini baltaladığını belirterek, "Kiev yönetiminin küresel gıda pazarında kaos yaratmayı amaçlayan eylemleri, Batılı ülkelerin çıkarlarına hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 düşerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif seyirle başladı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya tarafında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'de enflasyonun ılımlı seyretmesi ve Fed'e yönelik şahin beklentilerdeki zayıflama bölge piyasalarını destekliyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilerde, üretici enflasyonu temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 7,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Yıllık ÜFE tahminlerin altında kalsa da önceki aya göre hızlandı.

Öte yandan Japonya hükümetinin, yenin değer kaybının fiyatları yukarı taşımasından duyulan endişeyle gerçekleştirilen son döviz müdahalesinin etkisini artırmak arzusuyla Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımını destekleyebileceği belirtiliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, BoJ'un gelecek ay yüzde 75 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

BIST 100 endeksi yaklaşık 2 ayın en güçlü günlük performansını sergiledi

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,96 değer kazanarak 14.110,14 puandan tamamladı. Endeks, 15 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük artışını gerçekleştirerek 14.000 puan seviyesini aştı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,37 yükseldi.

Öte yandan yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenleyeceği yılın 3'üncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı ile "Ödemeler Dengesi" verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 4 milyar 918,2 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 52 milyar 391 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Dolar/TL dünü 47,7640'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 47,7740'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu, cari işlemler dengesi ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ile İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.