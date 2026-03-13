Küresel piyasalarda dolar dominansı: Euro ve yen kıskacında likidite sıkışması

küresel finans sisteminde dengeler yeniden kuruluyor. Enerji maliyetlerindeki öngörülemez artış, enerji ithalatçısı olan Avrupa ve Japonya ekonomilerini doğrudan hedef alırken, yatırımcıların bu belirsizlikten kaçış bileti yine "nakit dolar" oldu. İşte piyasaları kilitleyen o makroekonomik tablo:

Euro/dolar paritesinde enerji çatlağı

Avrupa’nın enerji arz güvenliğine dair süregelen endişeler, Euro üzerinde ağır bir yük oluşturmaya devam ediyor. Piyasa ekranlarına yansıyan rakamlar, Euro’nun dolar karşısında 1,1484 seviyesine kadar gerileyerek son yedi ayın en düşük noktasına imza attığını teyit ediyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) enflasyon ve durgunluk (resesyon) arasındaki o ince çizgide kalması, sermaye akışını faiz getirisi daha cazip ve güvenli olan dolar varlıklarına yönlendiriyor. Mevcut tabloda, enerji fiyatlarındaki her yukarı yönlü hareketin Euro’da yeni bir dip arayışını tetiklediği net bir şekilde görülüyor.

Yen cephesinde "müdahale" alarmı

Japon yeni, doların küresel dominansı karşısında en fazla kan kaybeden para birimlerinden biri konumunda. Ekonomi yönetiminden gelen spekülatif hareketlere karşı "tüm araçların masada olduğu" yönündeki sert uyarılar, durumun ciddiyetini kanıtlıyor. Yenin dolar karşısındaki bu tarihi zayıflığı, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) doğrudan döviz müdahalesi yapma ihtimalini %85 seviyelerine kadar taşıyarak Asya piyasalarında likidite dengelerini sarsıyor.

Likidite nereye gidiyor?

Küresel ticaretteki bu "dolar dominansı", basit bir kur artışından ziyade yapısal bir likidite krizine işaret ediyor. Petrol fiyatlarının 100 dolar sınırında kalıcı hale gelmesi, dünya genelindeki dolar ihtiyacını doğrudan yukarı çekiyor. Şirketler ve devletler borçlarını çevirebilmek için dolar arayışına girerken; Euro ve yenin değer kaybetmesi, bu borç yükünün yerel para birimleri cinsinden maliyetini daha da katlıyor. Sonuç olarak piyasadaki serbest nakit, doların bu agresif çekim gücü nedeniyle hızla daralarak küresel bir likidite sıkışıklığına dönüşüyor.

Özetle, mart ayının ortasına girerken dünya ekonomisi, doların tek taraflı güç kazandığı bir "kur savaşı" atmosferine girdi. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, bu likidite sıkışmasının bir küresel finansal krize evrilip evrilmeyeceğini belirleyecek en kritik viraj olacak.