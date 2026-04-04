Küresel piyasalarda eylül bekleyişi: Fed faiz indirimi neden başka bahara kaldı?

Para politikasındaki bu ertelemenin en somut gerekçelerinden biri, Fed’in tepe yönetimindeki bayrak değişimi süreci olarak dikkat çekiyor. Başkan adayı Kevin Warsh’un Senato onay sürecinin nisan ayı ortasına sarkması, bankanın para politikasında radikal bir dönüş yapmasının önündeki en büyük bürokratik engeli oluşturuyor. Kurumsal işleyiş gereği, yeni yönetimin dümene resmen geçmediği ve kendi para politikası kurulunu tam anlamıyla konsolide etmediği bir ortamda, faiz indirim döngüsünü başlatmak büyük bir risk olarak görülüyor. Bu idari belirsizlik, enflasyonla mücadeledeki kararlılık mesajlarını desteklerken, piyasadaki erken indirim iştahını da eylül ayına kadar sürecek çok daha temkinli bir zemine çekiyor.

Enerji şoku ve enflasyonun dirençli yapısı

Takvimin eylül ayına sabitlenmesindeki bir diğer hayati faktör ise sınırların çok ötesinden, Orta Doğu cephesinden gelen askeri gerilimin enerji fiyatları üzerindeki doğrudan baskısıdır. Bölgedeki çatışma risklerinin petrol fiyatlarında yarattığı yukarı yönlü oynaklık, Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefi önündeki en büyük engel olmayı sürdürüyor. Fiyatlardaki ateş sönmeden ve maliyet baskısı kırılmadan yapılacak bir faiz indirimi, bugüne kadar elde edilen tüm kazanımları bir anda buharlaştırabilir. Para otoritesi, istihdam piyasasındaki hafif zayıflama sinyallerini yakından izlese de, jeopolitik risklerin küresel maliyetler üzerindeki kalıcı etkisini görmeden 29 Nisan'da veya yaz aylarında harekete geçmek istemiyor.

2026 rotası: Sıkı para politikası ve doların egemenliği

Mevcut tablo, 2026 yılının yatırımcıların umduğu gibi büyük bir faiz indirim şöleni olmayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Güncel projeksiyonlar, eylül ve aralık aylarında yapılabilecek toplam iki sembolik indirimle yılın tamamlanabileceği senaryosu üzerinde birleşiyor. Fed’in çift yönlü görevi olan tam istihdam ve fiyat istikrarı arasındaki hassas denge, şu an için enflasyonun yarattığı risk primi lehine bozulmuş görünüyor. Bu durum, dolar endeksinin küresel ölçekteki gücünü bir süre daha koruyacağı, altın ve gelişmekte olan piyasaların ise gerçek bir rahatlama için sonbaharı beklemek zorunda kalacağı bir finansal iklimi beraberinde getiriyor. Özetle, önümüzdeki 29 Nisan toplantısından da bir indirim çıkması beklenmezken, piyasalar için asıl sınav eylül ayına kadar sürecek olan bu sabır süreci olacak.