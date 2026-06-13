Küresel piyasalarda Fed bekleniyor: Gözler Warsh’ın ilk toplantısında

ABD ile İran arasında barış görüşmelerinde anlaşma beklentisi güçlenirken, gelecek hafta gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak.

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak para politikası kararları izlenecek. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'ın ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.

Savaşın makroekonomik görünüme olumsuz yansımaları ABD verilerinde izlenmeye devam etti. Ülkede yıllık enflasyon yüzde 4,2 ile Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Barış ihtimali faiz artırımını zayıflattı

Güçlü istihdam verileri ve yükselen enflasyon nedeniyle Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artıracağına kesin gözüyle bakılırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'da barışın yakın olabileceğine yönelik açıklamaları bu ihtimalleri bir miktar zayıflattı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın aralık toplantısında yüzde 77 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı öngörülüyor.

Analistler, para politikası metni ve Warsh'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalara ilişkin sinyaller aranacağını belirterek, alınacak sinyallerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini bildirdi.