Küresel piyasalarda Fed beklentileri değişiyor: MUFG’den çarpıcı faiz raporu

Uluslararası piyasaların merakla beklediği Jackson Hole Sempozyumu öncesinde MUFG Bank'ın yayınladığı küresel strateji raporuna göre, Fed'in faiz indirim döngüsünü 2027 başına erteleyeceği ve 2026 yılına kadar faizleri sabit tutacağı öngörülüyor. Raporda, mevcut makroekonomik verilerin zayıflamasıyla yeni bir faiz artışına ihtiyaç duyulmadığı belirtilirken, ABD Hazinesi'nin tahvil geri alımlarının piyasada ters etki yaratabileceği uyarısında bulunuluyor.

Raporda, Fed içindeki şahin tonlara rağmen yakın vadede yeni bir faiz artırımına ihtiyaç duyulmadığı belirtiliyor. Son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin belirgin bir zayıflama sinyali verdiğine dikkat çekilirken, özellikle temmuz ayındaki tarım dışı istihdam ve perakende satış hacmindeki daralma bu görüşü destekliyor. Diğer taraftan, ücret artışlarının %2’lik kalıcı enflasyon hedefiyle uyumlu alanlara gerilemesi eldeki sıkılaştırma baskısını hafifletiyor. Gümrük vergileri ya da enerji fiyatları kanadından da yeni bir enflasyonist dalga beklenmediği için, karar alıcıların acil bir müdahale alanından uzaklaştığı gözleniyor.

Faiz tahminlerinde revizyon ve tahvil piyasasındaki değer arayışı

Ekonomi koridorlarında ses getiren raporda, Fed’in duruşundaki bu değişimlerin ardından ABD faiz oranı tahminleri vadeler genelinde 25 ila 50 baz puan arasında yukarı yönlü revize edildi. Uzun vadeli tahvil getirilerindeki tırmanışın, aslında Fed’in yapmak istediği sıkılaştırma politikasının bir yükünü zaten üstlendiği vurgulanıyor. ABD faiz piyasasının şu sıralar aşırı bir tepki döneminden geçtiği belirtilirken, mevcut yüksek getiri oranlarının tahvil piyasasında ciddi bir yatırım değeri oluşturduğu ifade ediliyor. Yatırımcıların kafasını kurcalayan faiz artırım endişelerinin ise ABD-İran geriliminde kalıcı bir uzlaşı sağlanana ya da çekirdek enflasyon göstergeleri net bir düşüş trendine girene kadar masada kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

Gözler Jackson Hole Sempozyumu'nda

Piyasaların yön bulmak için gözünü çevirdiği Jackson Hole Sempozyumu’nda, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın para politikası yol haritasını netleştirmek adına önemli sinyaller verebileceği düşünülüyor. Yakın vadede açıklanacak olan ağustos ayı istihdam ve enflasyon rakamları da bu stratejinin kırılma noktalarını oluşturacak. Yılın son çeyreğine girerken piyasaların yeniden faiz indirimi senaryolarını fiyatlamaya başlayacağı tahmin edilirken, ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvillerde geri alımları artırma kararı ise madalyonun diğer yüzünü gösteriyor. Getirileri kontrol altında tutmak amacıyla atılan bu sürpriz geri alım adımının, hedeflenenin aksine ABD varlıklarına ve dolara yönelik küresel iştahı azaltarak piyasada beklenmedik bir ters rüzgar yaratabileceği değerlendiriliyor. Sermaye akışlarındaki bu olası yön değişimi, önümüzdeki süreçte uluslararası portföy yöneticilerinin dolar cinsi enstrümanlardaki pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.