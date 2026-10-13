Küresel piyasalarda gözler dev bankalarda: LVMH'nin zayıf satışları lüks sektörünü sarstı

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ABD hisse senedi vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcıların kırılgan yapay zeka ticareti ve Orta Doğu'daki gerilimleri değerlendirdiği bir ortamda karışık bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda gözler çeyreklik kurumsal raporlama sezonunu başlatacak olan büyük Wall Street bankalarının bilançolarına çevrilirken, lüks tüketim devi LVMH'nin zayıf kalan satış verileri piyasalardaki temkinli havayı artırdı.

LVMH satışları beklentilerin altında kaldı

Paris borsasında işlem gören lüks ve moda devi LVMH'nin üçüncü çeyrek satışları beklentileri karşılayamadı. Çin pazarındaki talebin zayıflaması ve zengin bireylere yönelik vergi baskısının etkili olduğu dönemde, şirketin organik satışlarındaki büyüme tahminlerin gerisinde kaldı. Özellikle toplam gelirlerin yarısını oluşturan moda ve deri ürünleri birimindeki gerileme dikkat çekti.

Wall Street bankalarının bilançoları bekleniyor

Piyasalarda yatırımcıların odak noktası JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo ve Citigroup gibi dev bankaların açıklamaya hazırlanacağı çeyrek finansal sonuçlarına kaymış durumda. Analistler, artan faiz oranlarının net faiz marjları ve sermaye piyasalarındaki hareketlilik üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor.

Yapay zeka ve petrol piyasasındaki gelişmeler

Öte yandan, yapay zeka sektörüne yönelik yoğun harcamaların getirilerine dair belirsizlikler teknoloji hisselerini baskılamaya devam ederken; petrol fiyatları, Rusya'nın dizel ihracatını artırabileceğine yönelik açıklamaları ve Orta Doğu'daki risk algısıyla birlikte gerileme kaydetti.