Küresel piyasalarda hafta sonu sancısı: Borsalarda kırmızı alarm!

Küresel piyasalar, son yılların en belirsiz kapanışlarından birine sahne oluyor. Trump yönetiminin İran stratejisindeki 10 günlük bekleme süreci petrol fiyatlarını zirveden bir miktar çekmiş olsa da, brent petrolün 107 dolar bandındaki inatçı seyri sanayi ve üretim maliyetleri üzerindeki baskıyı koruyor. Bu durum, dünya genelindeki hisse senedi piyasalarında eş zamanlı bir geri çekilmeyi de beraberinde getirdi.

Avrupa ve Asya borsalarında sert geri çekilme

Haftanın son işlem gününde Avrupa kanadında tam bir karamsarlık hakim. Almanya’nın gösterge endeksi DAX %1,3, Fransa’da CAC 40 %0,7 ve İngiltere’de FTSE 100 %0,3 oranında değer kaybıyla kapanışa yöneldi. Özellikle enerji maliyetlerine duyarlı imalat ve otomotiv sektörleri, bu satış dalgasının merkezinde yer alıyor.

Asya piyasaları ise güne çok daha sert bir düşüşle başladı. Japonya’da Nikkei 225 %0,4, Güney Kore’de KOSPI %0,4 ve Hindistan’da Sensex %2,25 gibi radikal kayıplarla haftayı noktaladı. Bu tablo, küresel büyüme motorlarının enerji maliyetleri altında teklemeye başladığının en somut kanıtı olarak yorumlanıyor.

ABD piyasalarında ‘düzeltme’ bölgesine giriş

Okyanusun diğer yakasında, ABD’nin teknoloji ağırlıklı endeksi Nasdaq, yaşadığı kayıplarla resmen düzeltme bölgesine girmiş durumda. Vadeli işlemler toparlanma çabası gösterse de, yatırımcılar Fed’in faiz indirim planlarını rafa kaldırmasından ve hatta enflasyonist baskılar nedeniyle yeni faiz artışlarını gündeme almasından endişe ediyor. Piyasadaki bu yön arayışı, riskli varlıklardan kaçışı hızlandırırken güvenli liman arayışlarını tetikliyor.

Ekonomik veriler ve daralma sinyalleri

Borsalardaki bu kırmızı alarmı destekleyen asıl veri ise Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) rakamları oldu. 47 seviyesine gerileyen bu veri, küresel ekonominin daralma bölgesine girdiğini işaret ediyor. Hem maliyet artışlarının devam etmesi hem de ekonomik aktivitenin yavaşlaması, küresel ekonomiyi stagflasyon kıskacına sokma riski taşıyor.

Hafta kapanırken tüm gözler, Paris’teki G7 zirvesinden ve Washington’ın 10 günlük diplomatik mühletinden gelecek sinyallere kilitlenmiş durumda. Mevcut tablo, enerji krizi çözülmeden borsalarda kalıcı bir iyileşme beklemenin oldukça güç olduğunu gösteriyor.