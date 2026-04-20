Küresel piyasalarda Japon yeni alarmı: Ucuz borçlanma dönemi dünya borsalarını sarsıyor mu?

Küresel finans sisteminin en önemli likidite kaynaklarından biri olan Japon Yeni, 2026 yılının ortalarına yaklaşırken tarihinin en kritik sınavlarından birini veriyor. Japonya'nın negatif faiz politikasını terk etme çabaları ve enflasyonla mücadelesi, yıllardır piyasaları besleyen ‘ucuz likidite’ musluklarının kapanma riskini doğurdu. Bu durum, özellikle ‘carry trade’ olarak bilinen ve yatırımcıların düşük faizli Japon yeni borçlanarak bu parayı yüksek getirili ABD tahvillerine veya teknoloji hisselerine yatırdığı büyük bir mekanizmayı çöküşün eşiğine getiriyor. Japon yenindeki en küçük bir yukarı yönlü hareket, bu pozisyonların hızla kapatılmasına ve küresel borsalardan milyarlarca doların bir anda çekilmesine neden oluyor.

Faiz farkları küresel sermayenin rotasını zorluyor

ABD ve Avrupa’da faiz oranlarının yüksek seyretmesi, Japonya ile olan getiri farkını açarak yen üzerindeki satış baskısını artırmaya devam ediyor. Ancak bu durumun sürdürülebilirliği, Japonya’nın para birimine müdahale edip etmeyeceği sorusuna kilitlenmiş durumda. Eğer Japonya, para birimini korumak adına faiz oranlarını beklenenden daha hızlı yükseltirse, bu durum dünya genelindeki varlık fiyatlarında zincirleme bir düşüşü tetikleyebilir. Sermayenin rotasını aniden Japonya’ya geri çevirmesi, sadece gelişmiş ülke borsalarını değil, aynı zamanda gelişmekte olan piyasaların likidite dengelerini de doğrudan sarsma potansiyeli taşıyor.

Döviz kurlarındaki oynaklık uluslararası ticaret dengelerini yeniden şekillendiriyor

Yenin değer kaybı sadece finansal piyasaları değil, aynı zamanda küresel ticaret rekabetini de doğrudan etkileyen bir unsura dönüşüyor. Japon ihracatçılar ucuz para birimi sayesinde küresel pazarda büyük bir fiyat avantajı elde ederken, bu durum rakip ekonomiler üzerinde haksız rekabet baskısı yaratıyor. Özellikle otomotiv ve yüksek teknoloji sektörlerinde Japon markalarının maliyet üstünlüğü sağlaması, ticari ortaklarla olan dengeleri bozarak korumacı politikaların yeniden gündeme gelmesine neden oluyor. Bu kur savaşı atmosferi, küresel ticaretin serbest dolaşımını kısıtlayabilecek yeni gümrük düzenlemelerini beraberinde getirebilir.

Yatırımcı güveni ve finansal istikrar büyük bir testten geçiyor

Dünya ekonomisi bir yandan enflasyonla mücadele ederken, diğer yandan Japon yeni kaynaklı bu sistematik riskin yönetilmesi için dengeli bir sürece ihtiyaç duyuluyor. Döviz kurlarındaki aşırı oynaklık, uluslararası ticaret yapan dev şirketlerin kar marjlarını eritirken, finansal piyasalardaki öngörülebilirliği de ortadan kaldırıyor. 2026’nın geri kalanında piyasaların asıl odağı, Japonya’nın bu düşük faiz sarmalından küresel bir çöküşe yol açmadan nasıl çıkacağı olacak. Finansal istikrarın korunması için atılacak adımlar, sadece Asya piyasalarını değil, New York’tan Londra’ya kadar tüm finans merkezlerinin kaderini belirleyecek.