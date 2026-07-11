Küresel piyasalarda jeopolitik alarm: Enerji ve siber tehditler yeni bir şok mu yaratacak?

Uluslararası finans piyasalarının en büyük varlık yöneticisi BlackRock, küresel ekonomi üzerindeki jeopolitik risklerin boyut değiştirdiğini açıkladı. Şirketin yayımladığı son risk göstergesi raporunda, enerji güvenliği uzun vadeli makroekonomik istikrarı bozabilecek en kritik unsur olarak en yüksek risk kategorisinde konumlandırıldı. Analiz, geleneksel piyasa risklerinin ötesine geçerek fiziksel ve dijital tehditlerin nasıl eş zamanlı bir şoka dönüşebileceğini ortaya koyuyor.

Arz hatlarında Orta Doğu çatlağı

Yayımlanan raporda, küresel enerji ticaretinin merkez üssü olan Orta Doğu’daki askeri hareketliliğin, petrol ve doğal gaz arz zincirinde kalıcı tıkanmalara yol açma riski taşıdığı belirtildi. BlackRock, özellikle Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz gibi stratejik geçiş yollarındaki güvensizliğin, navlun fiyatlarını tırmandırarak küresel çapta yeni bir maliyet enflasyonu dalgası tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor. Bu durum, merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini zorlaştırırken ekonomik büyümeyi de baskılama potansiyeline sahip.

Kritik altyapılara dijital kuşatma

Fiziksel arz kısıtlarının yanı sıra, raporda siber tehditlerin ulaştığı tehlikeli boyutlara geniş yer ayrıldı. Enerji tesisleri, elektrik şebekeleri ve finansal sistemlerin veri ağlarına yönelik siber saldırıların artık organize birer jeopolitik silah haline geldiği aktarıldı. Şirket, dijital altyapılara yapılacak olası bir sabotajın sadece şirket bilançolarını etkilemeyeceğini, ülke ekonomilerini felç edebilecek sistemik bir risk çarpanına dönüştüğünü vurguladı.

Yatırım stratejilerinin bu yeni tehdit matrisine göre yeniden şekillenmesi gerektiğini belirten BlackRock, portföy çeşitlendirmesinde jeopolitik direncin artık birincil kriter olması gerektiğine dikkat çekiyor.