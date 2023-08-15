Küresel piyasalarda karışık seyir

Asya borsaları bir ayın dip seviyelerinde seyrederken; Çin'in kötü gelen bir dizi ekonomik verisinin daha ülkedeki ekonomik sorunlara işaret etmesiyle faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından yuan baskı altında kaldı.

Çin bir yıllık faiz oranlarında 15 baz puan kesintiye giderek COVID salgınının başlangıcından beri en büyük faiz indirimini yaptı. Çin'de sanayi üretimi ve perakende satış verileri bir ay önceye göre yavaşlayarak sırasıyla yıllık bazda %3.7 ve %2.5 ile beklentilerin altında büyüdü.

Yuan dokuz buçuk ayın en düşük seviyesini görürken; kaynaklar verdikleri bilgide, Çin'in devlet kontrolündeki başlıca bankalarının yuandaki hareketi yatıştırmak için spot piyasaya müdahale ettiğini söylediler.

Yuan, dolar karşısında 7.2875 seviyesini görmesinin ardından 7.2743 seviyesinde seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.21 geriledi. Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi %0.49 düştü. Hong Kong Hang Seng endeksi %0.8 düşerek dün gördüğü bir ayın dip seviyesine yakın seyretti.

Güvenli liman dolar başlıca para birimlerine karşı güçlü seyrederken, yuan Çin merkez bankasının ekonomiyi desteklemek için beklenmedik bir şekilde son üç ayda ikinci kez faiz indirimine gitmesinin ardından dokuz ayın dip seviyesine geriledi.

Yuan değer kaybetti

Yuan, offshore işlemlerde dolar karşısında değer kaybederek 4 Kasım'dan beri ilk defa 7.3115'e kadar çıkarken, devlet kontrolündeki başlıca bankaların dolar satmasının ardından toparlandı.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi Çin'de beklentilerin altında kalan ekonomik verilerin güvenli limanlara olan talebi artırmasından destek bularak 103.46 ile bir buçuk ayın en yüksek sevisini görmesinin ardından 103.08 seviyesinde yatay seyretti. Avustralya doları %0.39 değer kaybederek 0.6463 dolara gerilemesinin ardından %0.13 ekside 0.6479 seviyesinde işlem gördü.

Dolar yen karşısında dokuz ayın zirvesini görürken; 145.60 seviyesine kadar yükselen parite daha sonra hafif düşerek 145.435 seviyesinde seyretti. Geçen yıl sonbaharda yenin 145 seviyesini aşmasının ardından para piyasalarına müdahale yapılması nedeniyle işlemciler Japonya'nın bu sefer de bir müdahele yapıp yapmayacağına dair işaretleri takip ediyorlar.

Petrolde sınırlı prim

Petrol fiyatları, Çin'in ekonomik toparlanmayı desteklemek için son üç ayda ikinci kez beklenmedik bir faiz indirimine gitmesinin ardından hafif yükseldi ancak Çin'de beklentilerin altında kalan ekonomik veriler kazanımları sınırladı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.09 yükselerek 86.29 dolar seviyesinden işlem gördü.

Altın fiyatları, doların artan tahvil getirileri ve Çin'deki ekonomiye yönelik endişelerden destek bulmasının ardından geriledi. Piyasalar, yüksek faiz oranlarının tüketici harcamaları üzerindeki etkisini gösterecek olan ve bugün TSİ 1530'da açıklanacak ABD'de perakende satış verisini bekliyorlar.