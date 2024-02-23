Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı ile zirveler yenilendi

Özellikle yarı iletken çipler ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri, Nvidia önderliğinde piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının ardından şirketin hisse fiyatı dün yüzde 16 artışla günü tamamladı.

Böylece, şirketin piyasa değeri, bir günde yaklaşık 277 milyar dolarlık artış kaydederek, bu alanda Meta'nın günlük 197 milyar dolarlık değer kazanç rekorunu da ele geçirdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik devam ederken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip ediliyor.

Avrupa borsalarında da dün yeni zirveler görülürken, bugün gözler Almanya'da Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı kapasite kullanım oranı ile reel kesim güven endeksi

10.00 Almanya, 4. çeyrek büyüme

12.00 Almanya, şubat ayı Ifo iş dünyası güven endeksi