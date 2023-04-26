Küresel piyasalarda resesyon korkusu artıyor

Merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımların sonuna yaklaşılırken, dünya genelinde resesyon endişesi günden güne güç kazanıyor.

Risk algısı yükseldi

ABD'de bankacılık krizinin fiyatlamaları etkileyebileceği korkusu da yeniden gündemdeki yerini aldı. Makroekonomik verilerdeki karışık sinyaller ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin artması da risk algısını yükseltti.

Pazartesi günü piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan ve ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in hisseleri yüzde 50'ye yakın değer kaybederken, New York borsası, aşırı oynaklık nedeniyle bir süreliğine bankanın hisselerinin işlemlerini durdurdu.

First Republic'in 100 milyar dolara yakın varlık satışı yapmayı düşündüğüne ilişkin haber akışı da söz konusu seyirde etkili oldu.

‘Ani duruş’ endişeleri yeniden gündemde

Analistler, söz konusu veri akışının karışık sinyaller vermeye devam ettiğine dikkati çekerek, bu durumun ülke ekonomisinde "ani duruş" endişelerinin de yeniden dillendirilmesine sebep olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 77'ye inse de güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, Banka'nın bu faiz artışıyla "şahin" politikalarını sonlandıracağı öngörülerinin öne çıktığını kaydetti.

ECB üyesi Boris Vujcic, dünkü açıklamalarında, bankanın faizleri artırmaktan başka çaresi olmadığını belirtirken, Banka'nın gelecek ay atacağı faiz adımının büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 25 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yüzde 31 seviyesinde bulunuyor. Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan faiz artıracağı öngörüleri güçlü kalmayı sürdürüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı

15.30 ABD, mart ayı toptan eşya stokları