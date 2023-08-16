Küresel piyasalarda satıcılı seyir

Asya borsaları ABD'de faizlerin yüksek seyretmeye devam edeceği endişeleriyle Wall Street'te kaydedilen düşüşü izleyerek 11 haftanın dip seviyesine gerilerken, yatırımcılar Çin'deki zayıf ekonomik verilerden ve ekonomiye yeterince destek verilmemesinden muzdarip.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.18 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi %1.21 düşüş kaydetti. Çin'de dün açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar beklentilerin altında büyüme kaydetti. Beijing ayrıca tarihi zirveye ulaşan genç nüfustaki işsizlik verisini artık yayımlamama kararı aldı.

Çin Merkez Bankası (PBOC) dün tahminlerden daha erken faiz indirdi. Kararın gerekçesi açıklanmamış olsa da yatırımcılar, kredi büyümesinin yavaşlaması, konut satışlarının azalması ve beliren deflasyon tehdidi nedeniyle faiz indirildiğini tahmin ediyorlar.

Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi %0.18 düştü. ABD borsasının ana endeksleri, perakende satışların beklentilerin üzerindeki artmasının ardından faizlerin yüksek seviyelerde uzun süre kalacağı endişesiyle ekside kapandı.

Yen dokuz ayın dibinde

Yen dokuz ayın en düşük seviyesine yakın seyrini bugün de sürdürürken işlemciler kamu otoritelerinin döviz piyasasına müdahale edip etmediğini izlemeye devam ettiler.

Çin'in zor durumdaki ekonomisinin yarattığı endişeler ise risk iştahının zayıflamasına neden oldu. Dolar/yuan kuru Çin'deki ekonomik verilerin beklentilerin altında açıklanması ve Çin'in bir yıllık faiz oranlarını 15 baz puan düşürmesinin ardından önceki seansta gördüğü dokuz ayın zirvesinden gerilemekte zorlandı.

Dolar/yuan kuru offshore işlemlerde sınırlı değişim göstererek 7.3240'de işlem gördü. Çin ekonomisindeki sorunlar nedeniyle Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları Asya piyasasındaki işlemlerde Kasım ayından bu yana en düşük seviyelere geriledi.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.03 düşüşle 103.18 seviyesine geriledi. Dolar yen karşısında %0.06 düşüşle 145.48 seviyesinde işlem gördü.

Yen, daha önce kamu otoritelerince dolar satışlarının tetiklendiği 145 seviyesini dört seanstır aşıyor olsa da henüz piyasaya müdahale olmadı. Bazı uzmanlar dolar/yen kurunun 150'yi aşması halinde müdahale yapılabileceği yönünde fikir belirttiler.