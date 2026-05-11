Küresel piyasalarda savaş dönemi rallisi: En değerli 10 şirketin değeri 4 trilyon dolar arttı

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla başlayıp İran'ın misillemeleriyle savaşa dönüşen süreçten bu yana dünyanın önde gelen şirketlerinin piyasa değerlerinde dalgalı bir seyir görüldü.

Mart sonu itibarıyla piyasa değerine göre en büyük 10 şirketin toplam büyüklüğü gerilim öncesi piyasa kapanışına göre bakıldığında, bir aylık dönemde yüzde 4,30 ve 1 trilyon 77 milyar dolar azalışla 23 trilyon 980 milyar dolara geriledi.

Büyük yatırım bankalarının "al" tavsiyeleri, yapay zeka yatırımlarına yönelik beklentiler ve jeopolitik risklerin azaldığına dair haber akışının etkisiyle söz konusu şirketlerin toplam piyasa değeri nisan sonu itibarıyla aylık bazda yüzde 16,19 ve 3 trilyon 882 milyar dolar artışla 27 trilyon 862 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu şirketlerin değerinde en güncel piyasa kapanışı olan 8 Mayıs itibarıyla nisan sonuna göre yüzde 4,94 ve 1 trilyon 377,5 milyar dolarlık artış kaydedilirken, toplam değerleri 29 trilyon 240 milyar dolara ulaştı.

Böylece, savaş öncesi kapanışa göre yüzde 16,69 ve 4 trilyon 183 milyar dolar değer kazanan bu şirketler toplam 29 trilyon dolar seviyesini aştı.

Nvidia 5 trilyon doların, Alphabet ve Apple ise 4 trilyon doların üzerinde

En değerli 10 şirket arasında 5 trilyon 229 milyar dolarla başı çeken Nvidia, martta yaşadığı 67 milyar 797 milyon dolarlık kaybın ardından nisanda 5 trilyon dolar eşiğini aşarak rekor tazeledi. Ay sonunda gelen kar satışları sonrası bu seviyenin üzerinde kalmayı başaramayan Nvidia, daha sonra tekrar toparlanarak 5 trilyon doları geçti.

Nvidia'nın en yakın takipçisi 4 trilyon 834 milyar dolarla Alphabet oldu. Onu 4 trilyon 309 milyar dolarla Apple izledi. Böylece Alphabet ve Apple'ın piyasa değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı.

Listede dördüncü sırayı 3 trilyon 84 milyar dolarlık piyasa değeriyle Microsoft, beşinci sırayı ise 2 trilyon 933 milyar dolarla Amazon aldı. İlk 5'i 2 trilyon 36 milyar dolarla Broadcom, 1 trilyon 890 milyar dolarla TSMC, 1 trilyon 769 milyar dolarla Saudi Aramco, 1 trilyon 609 milyar dolarla Tesla, 1 trilyon 547,5 milyar dolarla Meta izledi.

Alphabet değerine 1 trilyon dolardan fazla kattı, sadece Meta değer kaybetti

Saldırıların başlangıcından bu yana şirketlerin performansları incelendiğinde, dolar bazında en güçlü artışı Alphabet gerçekleştirdi. Şirketin piyasa değeri söz konusu dönemde 1 trilyon 65 milyar dolar arttı.

Değer artışında Alphabet'i 923,6 milyar dolarla Nvidia izlerken, Amazon'un değeri 679 milyar dolar, Broadcom'un 521 milyar dolar, Apple'ın yaklaşık 430 milyar dolar, TSMC'nin 234 milyar dolar, Microsoft'un ise yaklaşık 167 milyar dolar arttı.

Broadcom zirvede, Meta değer kaybetti

Aynı dönemde Saudi Aramco'nun piyasa değeri 158 milyar dolar yükselirken, Tesla'nın değer artışı 98 milyar 373 milyon dolar oldu.

Bu dönemde piyasa değeri azalan tek şirket 92 milyar 627,63 milyon dolar kaybeden Meta oldu.

Savaşın başlangıcından bu yana şirketler oransal değer artışlarına göre incelendiğinde ise başı yüzde 34,38 ile Broadcom çekerken, onu yüzde 30,12 ile Amazon, yüzde 28,24 ile Alphabet izledi.