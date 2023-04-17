Küresel piyasalarda ‘temkinli’ seyir

Cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller para politikasının piyasaların beklediğinden daha uzun süre sıkı kalması gerekeceğini ifade ederek, önemli ölçüde kredi sıkılaştırmasının oran artışlarına ihtiyacı azaltabileceğini ancak gerçek zamanlı muhakemenin zorlayıcı olduğunu kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, son enflasyon verilerinin cesaret verici olmasına rağmen fiyatların hala çok hızlı arttığını savunarak, Fed'in daha fazlasını yapması gerektiğini ve bankanın bir kez daha faiz artırdıktan sonra durup durumu değerlendirebileceğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise, son açıklanan perakende satış ile üretici enflasyonu verilerinin doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirterek resesyon ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 80'i aşarken, haziran toplantısına ilişkin beklentilerde de değişiklik oldu. Buna göre, bankanın haziranda yüzde 64 ihtimalle faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin edilirken, 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceğine yönelik öngörüler yüzde 21 seviyesine çıktı.

ECB’den para politikasına ilişkin beklentiler netleşiyor

Avrupa borsaları cuma günü yükseliş eğilimini üst üste 5 güne çıkarırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasına ilişkin beklentiler günden güne netleşiyor.

Bölgede düşüş eğilimine giren enflasyonun ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek üç toplantıda da 25'er baz puan faiz artışına giderek, bu döngüyü tamamlayacağı tahmin ediliyor.

PBoC, borç verme faizinde değişikliğe gitmedi

Bugün Çin Merkez Bankası (PBoC) 1 yıllık borç verme faizinde değişikliğe gitmezken, 170 milyar yuanla kasımdan bu yana en düşük fonlamayı yaptı. Analistler, fonlama miktarındaki düşüşe karşın bu durumun 20 milyar yuanlık kredi genişlemesine işaret ettiğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı konut satışları

10.00 Türkiye, şubat ayı uluslararası yatırım pozisyonu

15.30 ABD, nisan ayı New York Fed imalat endeksi