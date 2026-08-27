Küresel piyasalarda temmuz verisi alarmı: Çekirdek PCE sonrası Fed'in stratejisi değişiyor mu?

ABD para politikasının eylül ayındaki rotasını belirleyecek en kritik makroekonomik verilerden biri olan temmuz ayı çekirdek PCE verisi resmi olarak yayımlandı. Finansal piyasaların yön tayini açısından kilit rol oynayan bu gösterge, aylık bazda %0,2 artış kaydederek analistlerin konsensüs tahminleriyle tam bir uyum yakaladı. Enerji ve gıda gibi volatilitesi yüksek bileşenleri hesaplama dışı bırakan çekirdek endeks, Fed'in fiyat istikrarı hedefine yönelik en hassas barometresi olarak kabul görüyor. Aylık kulvarda gelen bu öngörülebilir rakam, makroekonomik dengelerde yeni bir şok dalgası oluşmasını engelleyerek küresel piyasalara kısmi bir rahatlama sundu. Ancak madalyonun diğer yüzünde, yıllık çekirdek PCE enflasyonunun %3,3 seviyesinde direnç göstermesi fiyatlar genel düzeyindeki yapışkanlığın sürdüğünü teyit ediyor. Fed’in eylül ayı faiz kararından önce bu yıllık direnç, gevşeme adımlarının zamanlaması açısından majör bir risk parametresi olarak masada kalmaya devam edecektir. Özetle temmuz tablosu, enflasyonist baskıların kontrol altına alınma sürecinde henüz nihai bir zafer ilan edilemeyeceğini açıkça ortaya koyuyor.

Manşet göstergeler ve reel tüketim trendlerindeki makro baskı

Tüm harcama kalemlerini içeren manşet PCE enflasyonu, temmuz ayında aylık %0,2 artış kaydetti. Yıllık bazda ise piyasa beklentilerinin hafif üzerinde, %3,7 seviyesinde gerçekleşerek fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti. Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve arz kısıtları, manşet endeksteki bu yapışkanlığı besleyen temel makroekonomik dinamikler olarak öne çıkıyor. Aynı dönemde ABD genelinde kişisel gelirler %0,4 oranında sınırlı artarken, enflasyondan arındırılmış reel tüketim harcamaları aylık bazda yatay seyretti. Tüketicilerin dayanıklı mal harcamalarını kısarak bütçelerini zorunlu hizmet sektörüne kaydırması, yüksek borçlanma maliyetlerinin iç talep üzerindeki baskısını yansıtıyor. Bu tüketici eğilimleri, Fed'in sıkı para politikasının ekonomik aktiviteyi kademeli olarak soğutma hedefiyle uyumlu bir görünüm sunuyor.

Para politikasında eylül kararları ve finansal projeksiyonlar

Temmuz ayı PCE raporunun ardından küresel finans piyasalarının odağı, Fed’in eylül ayında gerçekleştireceği FOMC toplantısına ve faiz kararını şekillendirecek makroekonomik verilere çevrildi. Enflasyonun %2 hedefinin üzerinde seyretmesi Fed’in manevra alanını kısıtlarken, yaklaşmakta olan gevşeme döngüsünün kademeli ve uzun soluklu bir patikada ilerlemesi bekleniyor. Bu konjonktürde Fed’in, ‘veriye dayalı’ aksiyon alma stratejisinden taviz vermeden kontrollü adımlar atması en güçlü senaryo olarak değerlendiriliyor.