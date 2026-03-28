Küresel piyasalarda Yen depremi: Japonya’nın faiz sinyali tahvil piyasalarını sarstı

Küresel piyasalar, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) ultra-genişlemeci para politikası dönemini nihayete erdiren stratejik hamlesini fiyatlıyor. BoJ tarafından yayımlanan güncel Görünüm Raporu’nda, ekonomiyi dengeleyen doğal faiz oranı tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi, yapısal bir parasal sıkılaşma döngüsünün en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti. Bu makroekonomik eksen kayması, Japon devlet tahvili getirilerini 1999 yılından bu yana test edilen en yüksek seviyeye taşıyarak, küresel tahvil piyasalarında getiri eğrisi üzerinde sert bir yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Carry Trade çözülmesi ve küresel varlık rotasyonu

Yen’in düşük finansman maliyeti avantajını yitirmesiyle birlikte, küresel piyasalarda uzun süredir domine olan Yen Carry Trade mekanizması hızla çözülme sürecine girdi. BoJ’un şahin sinyalleri, düşük maliyetli Yen ile fonlanan ve yüksek getirili Batı varlıklarına yönelen sermaye akışlarını tersine çevirdi. Japon yerleşik yatırımcıların, artan iç getiri marjları nedeniyle yurt dışındaki varlıklarını realize ederek ana vatanlarına dönmesi, New York ve Londra gibi ana finans merkezlerinde ciddi bir likidite sıkışıklığı riskini tetikledi. Bu sermaye göçü, gelişmiş ekonomilerin borçlanma maliyetlerinde 100-150 baz puanlık ek bir risk primi ekleyebilir.

Para politikası ayrışması ve rezerv para birimi baskısı

Yen’in dolar karşısında spot piyasalarda sergilediği agresif değer kazancı, sadece bir parite hareketi olmanın ötesinde; ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyondaki düşüş sürecini yönetme stratejilerini de baskı altına alıyor. Enerji maliyetlerindeki volatiliteyle birleşen bu kur hareketi, ithal enflasyon kanalıyla küresel fiyat istikrarı üzerinde yeni bir yukarı yönlü risk unsuru oluşturuyor. Finansal otoriteler şimdi, BoJ’un bu hamlesinin diğer merkez bankalarını parasal gevşeme takvimlerini ertelemeye ve yüksek faiz ortamını korumaya zorlayıp zorlamayacağını analiz ediyor.

Jeopolitik volatilite ve stratejik eşik

Finansal piyasalar, BoJ kaynaklı sarsıntıyı anlamlandırmaya çalışırken, eş zamanlı olarak jeopolitik risk primindeki artışı da takip ediyor. ABD yönetiminin Orta Doğu eksenli diplomatik süreç için tanıdığı 10 günlük itidal mühletinin dolmak üzere olması, spot altın ve enerji emtiaları üzerindeki volatiliteyi yukarı taşıyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde, BoJ’un tahvil piyasasına olası müdahaleleri ve jeopolitik takvimin seyri, yılın ikinci çeyreğine dair makro-stratejik görünümü belirleyecek ana katalizörler olacaktır.