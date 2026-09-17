Küresel piyasalarda yeni enflasyon riski: Gıda fiyatları yükseliyor

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Birleşmiş Milletler’in gıda emtia endeksi, 2022 sonundan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Mısır, soya fasulyesi ve buğday gibi temel tarım ürünlerinde yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20’lik yükseliş yaşanırken, gıda fiyatlarındaki artış küresel enflasyon açısından yeni bir risk olarak değerlendiriliyor.

Gıda enflasyonunda yüzde 5 beklentisi

Küresel gıda enflasyonu 2026’nın ilk yarısında yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşti. JPMorgan ekonomistleri ise fiyat baskısının önümüzdeki dönemde daha da güçlenebileceğini öngörüyor.

JPMorgan’ın tahminlerine göre küresel gıda enflasyonu 2027’nin ilk yarısında yüzde 5 seviyesine çıkabilir. BM’nin gıda emtia endeksindeki yükseliş de piyasalarda yakından takip edilen göstergeler arasında yer alıyor.

Mısır, soya fasulyesi ve buğdaydaki fiyat hareketleri de dikkat çekiyor. Söz konusu ürünleri izleyen endeks yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

Tarımsal üretimde hava koşulları ve gübre riski

Gıda fiyatlarının seyrinde arz koşulları da belirleyici oluyor. Piyasalarda güçlü El Niño koşullarının tarımsal üretim üzerindeki olası etkileri izlenirken, gübre arzındaki sıkışıklık da maliyetler açısından risk oluşturuyor.

Nakliye hatlarına yönelik saldırıların tedarik zincirlerine etkisi de takip ediliyor. Avrupa’da yaşanan sıcak yazın tarımsal üretim üzerindeki sonuçları da gıda fiyatları açısından önem taşıyor.

Barclays ekonomistleri, Avrupa’da gıda fiyatlarındaki hareketliliğin sonbahar aylarından itibaren daha belirgin hale gelebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Yatırımcıların gözü enflasyona endeksli tahvillerde

Gıda fiyatlarında yeni bir yükseliş ihtimalinin gündeme gelmesiyle yatırımcıların tahvil piyasasındaki pozisyonları da değişiyor. Carmignac, ABD ve Avrupa piyasalarında enflasyona endeksli tahvillere yönelirken, Troy Asset Management kısa vadeli enflasyona endeksli tahvilleri tercih ediyor.

Troy Asset Management, önümüzdeki 6-12 aylık dönemde gıda enflasyonunda yükseliş bekliyor. Fidelity International ise bazı gelişmekte olan piyasalarda faiz riskini azaltma yoluna gitti.

Türkiye de riskli ülkeler arasında izleniyor

William Blair International’dan Daniel Wood, gıda fiyatlarındaki yükseliş açısından ithalata bağımlı ekonomilere dikkat çekti. Wood, Türkiye ve Mısır’ı bu gruptaki ülkeler arasında değerlendirdi.

Gıda fiyatlarındaki artışın kurdaki zayıflamayla birlikte gerçekleşmesi halinde bazı ekonomilerde enflasyonist baskının daha belirgin hale gelebileceği ifade edildi.

Hindistan ve Filipinler gibi ülkelerde ise gıda harcamalarının enflasyon sepetindeki ağırlığının yüksek olması nedeniyle fiyat hareketlerinin tüketici enflasyonu üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.

Tahvil piyasasında yeni enflasyon başlığı

Küresel tahvil piyasalarında bu yıl enerji fiyatları ve kamu borçlarına ilişkin gelişmelerin yanı sıra gıda fiyatları da önemli bir enflasyon riski olarak öne çıkıyor.

Gıda maliyetlerindeki artışın tüketici fiyatlarına ve enflasyon beklentilerine etkisi merkez bankalarının da izlediği başlıklar arasında bulunuyor.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de gıda kaynaklı enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğuna işaret etti.