Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

ABD'de ekonomiye ilişkin sinyaller, politika yapıcıların yönlendirmeleri ve şirket finansal sonuçları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Fed üyeleri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrası faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini belirtti. Bullard, ABD ekonomisinin resesyona gittiği görüşlerine de karşı çıktı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de yüksek enflasyonu düşürmek için Fed'in büyük ihtimalle bir faiz artışına daha gideceğini dile getirdi. Ekonominin hala ivme kazandığını ancak enflasyonun çok yüksek olduğuna işaret eden Bostic, para politikası alanında yapılması gereken daha çok iş olduğunu kaydetti.

Varlık fiyatları üzerinde baskı oluştu

Analistler, ekonomide soğuma işaretlerinin beklendiği bu dönemde alınan güçlü sinyallerin şahin politikaları beklenenden daha uzun süre uygulamada tutabileceği endişesiyle varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, bu durumun Fed'in politika alanını da daralttığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 25 baz puanlık faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, bugün açıklanacak Fed'in Bej Kitap Raporu'ndan ekonominin durumuna ilişkin alınacak sinyallerin beklentiler üzerinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ABD'de yoğunlaşan bilanço döneminde hisse bazlı oynaklıkların arttığı görülüyor.

ECB’den 50 baz puanlık faiz artışı gündemde

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 4 Mayıs'ta 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimalinin bugünkü enflasyon verisinin ardından netleşmesi bekleniyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı TÜFE

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu