Küresel piyasalarda yüksek faiz çıkmazı: Wall Street’teki iyimserlik neden tersine döndü?

Dünya ekonomisinin rotasını belirleyen küresel finans piyasalarında, yılın ilk aylarında hakim olan erken gevşeme ve faiz indirimi iyimserliği yerini yeniden sıkılaşma endişelerine bıraktı. ABD’de açıklanan son resmi verilere göre yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 3,8’e yükselmesi, fiyat artış hızındaki düşüş eğiliminin tamamen durduğunu tescilledi. Bu katı tabloya Orta Doğu kaynaklı askeri gerilimlerin petrol fiyatlarını 109 doların üzerine fırlatması da eklenince, Wall Street haftayı tarihi zirvelerinden sert bir geri çekilmeyle tamamlamak zorunda kaldı. Finansal varlıklardaki bu gerileme, sadece geçici bir kâr satışı olmanın ötesinde, küresel para politikasındaki köklü bir strateji değişikliğinin ilk somut sinyallerini barındırıyor.

Fed’de tarihi koltuk değişimi ve Kevin Warsh’un önündeki makroekonomik engeller

Piyasalardaki bu sert türbülans, tam da para politikasının merkezinde tarihi bir liderlik değişiminin yaşandığı kritik bir döneme denk geldi [CNBC, Reuters]. Görev süresi dolan Jerome Powell’ın ardından Fed koltuğuna oturan yeni başkan Kevin Warsh, yeni haftaya finans dünyasının en zorlu ve en karmaşık sınavıyla başlıyor. Göreve gelmeden önceki süreçte daha esnek bir faiz politikasını, büyümeyi ve endüstriyel üretkenliği destekleyen bir vizyon çizen Warsh, koltuğu devraldığı an karşısında katı bir enflasyon duvarı ve hızla yükselen tahvil faizleri buldu.

Üretici fiyat endeksindeki artışların tüketici kanadına henüz tam olarak yansımamış olması, yeni yönetimin hareket alanını ve karar mekanizmalarını ciddi şekilde kısıtlıyor. Bu durum, piyasaların uzun süredir beklediği faiz indirimi takvimini tamamen belirsizliğe iterken, kurumsal finansman koridorlarında yeni faiz artışlarının bile yüksek sesle tartışılmasına yol açıyor. Yeni başkanın para arzını kısmak ile ekonomik durgunluk riskini dengelemek arasında vereceği kararlar, önümüzdeki dönemin en kritik belirleyicisi olacak.

Güvenli liman arayışı: Garanti getiri küresel sermaye akışını nasıl etkiliyor?

Dolar faizlerinin zirve noktasını tahmin edilenden çok daha uzun süre koruyacağına yönelik kesinleşen beklenti, uluslararası sermayenin rotasını da radikal bir şekilde değiştiriyor. Riskli varlıklardan, gelişmekte olan ülke borsalarından ve emtia piyasalarından hızla kaçan küresel büyük fonlar, yıllık yüzde 4 seviyesini aşan yüksek getirili Amerikan tasarruf hesaplarına ve ABD devlet tahvillerine yöneliyor. Bu sermaye göçü, sadece Batı piyasalarında likidite daralmasına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda gelişmekte olan piyasalardan çok ciddi bir nakit çıkışını tetikliyor.

Sermaye ihtiyacı olan kırılgan ekonomilerde yerel para birimleri üzerinde devalüasyon baskısı artarken, dış borçlanma ve sendikasyon kredilerinin maliyetleri de taşınamaz yüksekliklere ulaşıyor. Yatırımcıların risk iştahındaki bu ani düşüş, küresel ticaretin finansmanını zorlaştırarak çok uluslu şirketlerin operasyonel kabiliyetlerini doğrudan aşağı çekiyor.

Borsalarda gerçeklerle yüzleşme: Sıkılaşan kredi muslukları ve reel sektör baskısı

Şirket bilançolarındaki güçlü çeyrek dönem karlılıkları ve özellikle teknoloji sektörüne yapılan devasa yatırımlar, endeksleri rekor seviyelerde tutmaya artık tek başına yetmiyor. Kredi maliyetlerinin yakın vadede düşmeyeceğinin ve borç çevrim yükünün artacağının anlaşılması, sanayi devlerinin kurumsal büyüme planlarını ve yeni yatırımlarını doğrudan sınırlamaya başladı. Bankacılık sektöründe risk yönetim standartlarının sıkılaşmasıyla birlikte reel sektöre açılan kredi muslukları kademeli olarak daralıyor ve bu durum şirketlerin nakit akışlarında likidite sıkışıklığını derinleştiriyor.

Yüksek borçluluk oranına sahip olan ve işletme sermayesini dış kaynakla fonlayan orta ölçekli işletmeler için maliyet yönetimi bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Piyasalar artık geçici iyimserlik senaryolarını tamamen bir kenara bırakarak, yüksek faiz, yüksek enerji maliyetleri ve yüksek enflasyonun aynı anda hüküm sürdüğü bu zorlu ekonomik gerçeklikle uzun süre mücadele etmek zorunda kalacağını kabul ediyor.