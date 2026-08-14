Küresel rezervlerde yeni dönem: ABD doları mutlak hakimiyetini kaybediyor mu?

Türkiye'de finansal piyasaların dolarizasyon riskini tartıştığı bu günlerde, küresel piyasalarda tam tersi bir rüzgar esiyor. Merkez bankalarının ABD tahvillerinden uzaklaşarak fiziki altın rezervlerine yönelmesi, finansal mimaride çok kutuplu bir dönemin kapısını araladı. Dijital takas ağları ve yerel para birimleriyle ticaret hamleleri, yıllardır sarsılmayan mutlak hakimiyetin karşısında ilk kez yeni bir zemin hazırlıyor.

Finansal yaptırımların yapısal etkileri ve rezerv güvenliği krizi

Uluslararası ticaret ve transfer sistemlerinin jeopolitik gerilimlerde bir cezalandırma aracı olarak kullanılması, dünya genelinde ciddi bir finansal güven krizini de beraberinde getirdi. Kendi rezerv varlıklarının veya küresel transfer ağlarına erişimlerinin tek taraflı kararlarla kısıtlanabileceğini gören birçok ülke, rezerv çeşitlendirme stratejilerini hızlandırmak zorunda kaldı. Bu riskten kaçınma refleksiyle hareket eden para otoriteleri, geleneksel dolar varlıklarını kademeli olarak azaltarak fiziksel altın stoklarına ve alternatif para birimlerine yöneldi. Nitekim küresel rezervler içinde doların payının tarihsel olarak %70 seviyelerinden %56 bandına kadar gerilemesi, bu finansal güvence arayışının en somut kanıtı olarak öne çıkıyor.

Ticaret bloklarının hamleleri ve yerel para birimlerine geçiş

Gelişmekte olan ekonomilerin oluşturduğu büyük ticaret blokları, kendi aralarındaki mal ve hizmet alımlarında doları tamamen devre dışı bırakacak kurumsal mekanizmalar inşa ediyor. Enerji, emtia ve hammadde ticaretinin artık kısmen de olsa yuan, ruble veya diğer yerel para birimleri üzerinden faturalandırılması, bu küresel dönüşümün en önemli adımları arasında yer aldı. Dijital merkez bankası paralarının entegrasyonu ve SWIFT sistemine alternatif yerel takas ağlarının kurulması, finansal bağımsızlık çabalarını güçlendiren ana unsurlar olarak dikkat çekiyor.

Likidite duvarı ve kurumsal gücün direnci

Tüm bu çok kutuplu arayışlara ve rezervlerdeki kan kaybına rağmen, doların küresel finans sistemindeki ticari liderliğini kısa vadede tamamen kaybetmesi beklenmiyor. Rezerv payı erise de, dünya genelindeki sınır ötesi borç senetlerinin, türev araçların ve uluslararası bankacılık işlemlerinin hala çok büyük bir kısmı dolar cinsinden yürütülüyor. ABD finans piyasalarının sunduğu benzersiz derinlik, hukuki şeffaflık ve yüksek likidite kabiliyeti, Euro veya yuan gibi alternatiflerin küresel ölçekte aynı güvenli liman algısını yaratmasının önündeki en büyük kurumsal engeli oluşturmakta. Bununla birlikte, ABD Hazine Bakanlığı'nın artan bütçe açıkları ve günlük milyarlarca dolara ulaşan faiz yükümlülükleri, uzun vadeli güven endişelerini besleyen kronik bir unsur olarak masada kalmaya devam ediyor. Özellikle dijital varlık teknolojilerinin hız kazanması, sınır ötesi ödemelerde geleneksel muhabir bankacılık ağlarına olan ihtiyacı azaltarak alternatif blokların elini lojistik açıdan fazlasıyla güçlendiriyor. Dolayısıyla mevcut kurumsal altyapının direncine rağmen, finansal ekosistemin çok merkezli bir yapıya evrilme hızı, teknolojik entegrasyonların derinleşmesiyle birlikte tahmin edilenden daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşebilir.