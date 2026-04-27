Küresel savunma harcamaları 2025'te 2,9 trilyon dolara ulaştı

En büyük üç savunma harcamacısı olan ABD, Çin ve Rusya toplam 1 trilyon 480 milyar dolar harcayarak küresel toplamın yüzde 51'ini oluşturdu. Türkiye'nin askeri harcamalarının GSYH'ya oranı artmaya devam ediyor.

Türkiye'nin askeri harcamalarının GSYH'ya oranı 2025 yılında 2024 yılındaki yüzde 1,84'den yüzde 1,91'e çıktı. 2023 yılında oran yüzde 1,69 olmuştu.

2025 yılında Türkiye'nin savunma harcamaları cari kurla yüzde 7,2 artışla 30 milyar dolara yükseldi. 2024 yılın8da 25,01 milyar dolar ve 2023 yılında 19,2 milyar dolardı.

ABD harcamaları geriledi, Avrupa sert yükseldi

ABD'nin askeri harcamaları 2025'te yüzde 7,5 düşerek 954 milyar dolara geriledi. Bu düşüşün temel nedeni, yıl boyunca Ukrayna'ya yönelik yeni bir mali askeri yardımın onaylanmaması oldu. Önceki üç yılda toplam 127 milyar dolar onaylanmıştı. ABD Kongresi'nin 2026 için onayladığı harcama ise 1 trilyon doların üzerine çıktı; Başkan Trump'ın son bütçe teklifinin kabul edilmesi halinde bu rakamın 2027'de 1,5 trilyon dolara ulaşabileceği belirtildi.

Küresel artışın ana kaynağı olan Avrupa'da harcamalar yüzde 14 artarak 864 milyar dolara ulaştı. Rusya'nın askeri harcamaları yüzde 5,9 artışla 190 milyar dolara yükselirken askeri yük GSYIH'nın yüzde 7,5'ine ulaştı. Ukrayna ise harcamalarını yüzde 20 artırarak 84,1 milyar dolara çıkardı; bu rakam GSYH'nın yüzde 40'ına karşılık geliyor.

Avrupa NATO üyelerinin 29'u toplamda 559 milyar dolar harcadı. Almanya harcamalarını yüzde 24 artırarak 114 milyar dolara taşıdı; askeri yük 1990'dan bu yana ilk kez yüzde 2'nin üzerine çıkarak yüzde 2,3 oldu. İspanya'nın savunma harcamaları yüzde 50 artışla 40,2 milyar dolara ulaştı.

Asya-Pasifik'te 2009'dan bu yana en hızlı artış

Asya ve Okyanusya'daki askeri harcamalar yüzde 8,1 artarak 681 milyar dolara yükseldi; bu, 2009'dan bu yana en yüksek yıllık artış oranı. Çin, harcamalarını yüzde 7,4 artırarak 336 milyar dolara çıkardı. Japonya'nın harcamaları yüzde 9,7 artışla 62,2 milyar dolara (GSYH'nın yüzde 1,4'ü) ulaşırken Tayvan'ın savunma bütçesi yüzde 14 yükselerek 18,2 milyar dolara (GSYH'nın yüzde 2,1'i) çıktı.

Diğer öne çıkan veriler

İsrail'in askeri harcamaları yüzde 4,9 azalarak 48,3 milyar dolara geriledi. İran'ın harcamaları ise yüzde 42'lik yüksek enflasyona bağlı olarak reel bazda yüzde 5,6 düşerek 7,4 milyar dolara indi.

Hindistan savunma harcamalarını yüzde 8,9 artırarak 92,1 milyar dolara taşırken Pakistan yüzde 11 artışla 11,9 milyar dolara ulaştı. Suudi Arabistan'ın harcamaları yüzde 1,4 artışla 83,2 milyar dolar oldu. Birleşik Krallık'ın harcamaları yüzde 2 düşerek 89 milyar dolara gerilerken Fransa'nın harcamaları yüzde 1,5 artışla 68 milyar dolara yükseldi.