Küresel savunma hisseleri Trump’ın askeri bütçe çağrısıyla yükseldi

Küresel savunma hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2027 askeri bütçesinin 1,5 trilyon dolar olması gerektiğini açıklamasının ardından sert yükseliş yaşadı. Bu rakam, bu yıl onaylanan 901 milyar dolarlık bütçeden çok daha yüksek. Açıklama, jeopolitik gerilimlerin yoğunlaştığı bir dönemde savunma hisselerinde yeni bir ralliyi tetikledi. RBC Capital Markets analistleri, bu olası bütçe artışının yatırımcıların sermaye tahsisi kısıtlamalarına yönelik olumsuz algısını dengeleyebileceğini, ancak nihai bütçeyle ilgili belirsizliklerin sürdüğünü belirtti.

Kongre’den böyle bir artışın geçmesi zorluk çıkarabilir; ancak Senato ve Temsilciler Meclisi’nde dar çoğunluğa sahip Cumhuriyetçiler Trump'ın harcama planlarına karşı çıkmaya istekli görünmüyor.

Savunma hisselerinde çift haneli kazançlar

ABD’li savunma şirketleri erken işlemlerde hızlı yükseldi. Northrop Grumman yüzde 8,3 artışla öne çıkarken, Lockheed Martin yüzde 6,4 yükseldi. RTX yüzde 3,7 değer kazandı. L3Harris Technologies yüzde 7 oranında artış kaydederken, General Dynamics yüzde 3 yükseldi. Daha küçük savunma şirketlerinden Kratos Defense yüzde 13,8, AeroVironment ise yüzde 11,7 oranında değer kazandı.

Avrupa’da ise BAE Systems yüzde 6,1 artış gösterirken, Leonardo, SAAB, Rheinmetall ve Renk hisseleri yüzde 1,8 ile yüzde 3,6 arasında yükseliş yaşadı. Havacılık ve savunma şirketleri endeksi seans başında yüzde 2,1 ile rekor seviyeye çıkmasına rağmen günü yüzde 1,3 artışla tamamladı.

Saxo Bank UK yatırım stratejisti Neil Wilson, “Jeopolitik, 2026’nın kaçınılmaz hikayesi” diyerek savunma hisselerinin ve nadir toprak elementlerinin yatırımcılar için ön plana çıktığını vurguladı. Bu değerlendirme, yatırımcıların jeopolitik gelişmeleri yakından izlediğini ve portföylerini buna göre şekillendirdiğini ortaya koyuyor.

Trump’tan savunma şirketlerine temettü uyarısı

Savunma şirketlerinde temettü ödemeleri ve hisse geri alımları uzun süredir yaygın. Lockheed Martin, ekim ayında temettüsünü 23. yıl üst üste artırarak hisse başına 3,45 dolara çıkardı ve 2 milyar dolara kadar hisse alımı yetkisi verdi; toplam geri alım taahhüdü ise 9,1 milyar dolara ulaştı.

Ancak Trump, şirketlerin bu kaynakları hızla üretime yönlendirmesi gerektiğini belirterek temettü ve geri alım politikalarını hedef aldı. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Savaş Bakanlığı tarafından bilgilendirildim. Raytheon, Savaş Bakanlığı’nın ihtiyaçlarına en az yanıt veren savunma yüklenicisidir.” ifadelerini kullandı. Raytheon, RTX’in bir birimi olarak öne çıkıyor.